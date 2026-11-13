ANSES: a qué beneficiarios les toca el aguinaldo de diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a jubilados y pensionados que se encuentran alcanzados por este beneficio. El ingreso adicional se acreditará automáticamente junto con los haberes correspondientes al último mes del año, sin necesidad de realizar ningún trámite.

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El pago llegará acompañado de un aumento del 2,2% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los beneficiarios recibirán sus prestaciones actualizadas y el medio aguinaldo antes de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, no todas las personas que cobran prestaciones de ANSES tienen derecho al SAC. Mientras que los jubilados y determinados pensionados percibirán este ingreso adicional, los titulares de asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), quedarán excluidos.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2026

El medio aguinaldo es un derecho que corresponde a los beneficiarios de determinadas prestaciones previsionales administradas por ANSES. En diciembre, recibirán el pago los siguientes grupos:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): incluye a quienes perciben la jubilación mínima y a aquellos que cobran haberes superiores.

Pensionados por fallecimiento: titulares de pensiones derivadas del fallecimiento de un jubilado o trabajador.

Beneficiarios de retiros por invalidez: personas que reciben esta prestación previsional.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): prestación destinada a personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos establecidos.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios de las prestaciones comprendidas en el régimen de pago del aguinaldo.

El depósito se realizará en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios cobran habitualmente sus prestaciones y de acuerdo con el calendario oficial de pagos de diciembre.

Aguinaldo: cuándo se cobra en diciembre

Aguinaldo de ANSES: cómo se calcula y cuánto se cobra en diciembre

El monto de la segunda cuota del aguinaldo se calcula sobre el haber previsional correspondiente a diciembre, que ya contempla el incremento del 2,2% derivado de la inflación de octubre. En términos generales, el medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual ordinario, sin incluir los bonos extraordinarios que pueda otorgar el Gobierno.

Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber mensual de $500.000 recibirá un aguinaldo de $250.000, por lo que sus ingresos previsionales de diciembre ascenderán a $750.000, sin considerar eventuales refuerzos adicionales.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el haber pasaría de $444.158,46 en noviembre a aproximadamente $453.929,95 en diciembre. De esta manera, el medio aguinaldo se ubicaría en torno a los $226.964,98, lo que llevaría el ingreso total a unos $680.894,93, sin incluir el bono extraordinario.

ANSES: a qué beneficiarios les toca aguinaldo

En tanto, aquellos beneficiarios que comenzaron a percibir una jubilación o pensión durante el segundo semestre del año podrán recibir un aguinaldo proporcional, de acuerdo con el período correspondiente.

ANSES: quiénes no cobran el aguinaldo en diciembre de 2026

Si bien ANSES administra diferentes prestaciones sociales y previsionales, no todas contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario. Entre los beneficiarios que no reciben aguinaldo por estas prestaciones se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas que perciben asignaciones familiares del sistema SUAF.

Titulares de programas sociales asistenciales que no contemplan el pago del SAC.

En estos casos, las prestaciones continuarán abonándose de acuerdo con los calendarios habituales y con los aumentos previstos por la fórmula de movilidad, cuando corresponda. De todos modos, quienes cobran la AUH y otras asignaciones alcanzadas por el mecanismo de actualización mensual recibirán en diciembre un incremento del 2,2%, aunque esto no implica el pago de un aguinaldo.

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en diciembre

El aguinaldo se depositará junto con la jubilación o pensión correspondiente a diciembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Según el calendario oficial, los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, mientras que quienes reciben montos superiores tendrán sus pagos entre el 17 y el 23 de diciembre.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán entre el 9 y el 11 de diciembre. Los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de acreditación y los conceptos incluidos en su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, todavía resta conocer si el Gobierno mantendrá durante diciembre el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. En caso de continuar, ese refuerzo se sumará al haber mensual, pero no se tendrá en cuenta para el cálculo del aguinaldo.