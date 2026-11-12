Aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026: fechas de cobro, según el número de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados, que incluirá la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. Según el cronograma difundido, las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se extenderán hasta el miércoles 23, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

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De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo junto con sus haberes mensuales antes de Navidad. Mientras tanto, todavía resta conocer el porcentaje definitivo del aumento previsional de diciembre, que se determinará a partir de la inflación de octubre, y si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobran los jubilados con la mínima en diciembre 2026

Los jubilados y pensionados comprendidos en el primer grupo de ingresos comenzarán a recibir sus haberes y el medio aguinaldo el miércoles 9 de diciembre. El cronograma informado establece las siguientes fechas:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 9 de diciembre 1 Jueves 10 de diciembre 2 Viernes 11 de diciembre 3 Lunes 14 de diciembre 4, 5 y 6 Martes 15 de diciembre 7, 8 y 9 Miércoles 16 de diciembre

De acuerdo con este esquema, todos los beneficiarios de este grupo tendrán acreditados sus haberes y el aguinaldo antes del 17 de diciembre.

ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo

ANSES: cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que superan la mínima

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo previsional, el calendario de diciembre comenzará el jueves 17 y finalizará el miércoles 23. Las fechas de cobro serán las siguientes:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Jueves 17 de diciembre 2 y 3 Viernes 18 de diciembre 4 y 5 Lunes 21 de diciembre 6 y 7 Martes 22 de diciembre 8 y 9 Miércoles 23 de diciembre

Por lo tanto, los jubilados de este grupo también recibirán la segunda cuota del aguinaldo antes de Navidad.

ANSES: el monto que se cobra en noviembre

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro de diciembre 2026

El calendario de pagos también contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que cuentan con un cronograma propio. En este caso, las acreditaciones se concentrarán entre el 9 y el 11 de diciembre.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Miércoles 9 de diciembre 2 y 3 Jueves 10 de diciembre 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Viernes 11 de diciembre

Los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones para verificar los conceptos incluidos y los importes correspondientes.

Cuánto cobrarán los jubilados de aguinaldo en diciembre 2026

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Por lo tanto, el importe que cobrará cada jubilado dependerá de su haber previsional y de la actualización que se aplique durante el último mes del año. Por ejemplo, si un jubilado percibe $500.000 en diciembre y ese es su haber más alto del semestre, le corresponderá un medio aguinaldo de $250.000.

En consecuencia, recibirá un total de $750.000 brutos entre el haber mensual y el SAC, sin considerar otros conceptos o descuentos. Para quienes comenzaron a percibir una prestación durante el segundo semestre, el aguinaldo se calculará de manera proporcional al período correspondiente.

Aumento de ANSES en diciembre: qué pasará con las jubilaciones

Además del medio aguinaldo, los jubilados y pensionados recibirán en diciembre un nuevo incremento de sus haberes por movilidad. El porcentaje se determinará a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, cuya publicación por parte del INDEC está prevista para este jueves 12 de noviembre.

La fórmula vigente establece actualizaciones mensuales que toman como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el aumento de diciembre dependerá del dato oficial que publique el organismo estadístico.

Una vez conocido el porcentaje, se podrán calcular los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones, así como el importe del medio aguinaldo.

Bono de $70.000 para jubilados: ¿se cobrará en diciembre?

Otro de los puntos pendientes es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Hasta el momento de la información difundida, el Gobierno no había confirmado si el refuerzo se mantendría durante diciembre.

En caso de otorgarse, el bono se liquidará como un concepto independiente del haber previsional y del aguinaldo. El refuerzo extraordinario no se incluye en el cálculo del SAC, ya que el medio aguinaldo se determina sobre el haber computable del semestre.

De esta manera, el ingreso total de diciembre podría estar integrado por tres conceptos: la jubilación o pensión actualizada, el medio aguinaldo y, cuando corresponda, el bono extraordinario.

Cómo consultar cuándo cobro el aguinaldo de ANSES

Los jubilados y pensionados pueden consultar su fecha de cobro y los importes liquidados a través de los canales oficiales de ANSES. Para verificar la información, pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar el detalle de sus prestaciones.

Según el cronograma difundido, los pagos del aguinaldo de diciembre comenzarán el miércoles 9 para jubilados y pensionados del primer grupo de ingresos y finalizarán el miércoles 23 para quienes perciben haberes superiores.