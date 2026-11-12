Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 12 de noviembre

ANSES definió el calendario de pagos para este jueves 12 de noviembre y los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH deben revisar la terminación de su DNI para saber cuándo cobro. La jornada incluye haberes mínimos, PUAM, AUH, AUE, Prenatal, SUAF, Pensiones No Contributivas y asignaciones de pago único, según el cronograma oficial.

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El trámite es simple: mirá el último número del documento y contrastalo con la lista de cada prestación. Las acreditaciones pueden demorar algunas horas dentro del día asignado y, si el pago no aparece, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario de $70.000 lo reciben de forma automática junto con el haber. No hace falta iniciar ningún trámite ni entregar datos personales a terceros.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

DNI terminado en 1: cobra el haber mínimo de $444.158 más el bono de $70.000, total $514.158.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo no tienen acreditaciones hoy.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

DNI terminado en 1: cobra $355.327 más el bono de $70.000, total $425.327.

AUH — Asignación Universal por Hijo

DNI terminado en 1 : cobra la AUH de $159.611 por hijo. ANSES deposita el 80% ( $127.689 ) y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad. Para menores de hasta 4 años con controles verificados, el 20% se paga junto con el 80%.

: cobra la AUH de por hijo. ANSES deposita el 80% ( ) y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad. Para menores de hasta 4 años con controles verificados, el 20% se paga junto con el 80%. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: consultar el monto en Mi ANSES.

AUE — Asignación por Embarazo

DNI terminado en 1: cobra la AUE.

Asignación Prenatal (SUAF)

DNI terminado en 0 : cobra la asignación prenatal.

: cobra la asignación prenatal. DNI terminado en 1: cobra la asignación prenatal.

SUAF — Asignaciones familiares

DNI terminado en 1: cobra las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

PNC — Pensiones No Contributivas

DNI terminado en 2 : cobra la PNC y el bono de $70.000 .

: cobra la PNC y el bono de . DNI terminado en 3 : cobra la PNC y el bono de $70.000 .

: cobra la PNC y el bono de . DNI terminado en 4 : cobra la PNC y el bono de $70.000 .

: cobra la PNC y el bono de . DNI terminado en 5 : cobra la PNC y el bono de $70.000 .

: cobra la PNC y el bono de . DNI terminado en 6 : cobra la PNC y el bono de $70.000 .

: cobra la PNC y el bono de . DNI terminado en 7: cobra la PNC y el bono de $70.000.

Asignaciones de Pago Único

Todas las terminaciones de DNI: pueden cobrar las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: pueden cobrar la asignación por maternidad.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas