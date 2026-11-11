AUH noviembre 2026: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este miércoles 11 de noviembre con el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al undécimo mes de 2026. Los primeros en recibir la prestación serán los titulares cuyos documentos finalicen en 0.
Este mes, la AUH incorpora un aumento del 1,93%, en línea con la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de septiembre. Con esta actualización, el monto de la asignación alcanza los $127.684,68 por hijo, aunque los beneficiarios reciben inicialmente el 80% del importe.
Los pagos se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
AUH de ANSES: calendario completo de pagos de noviembre 2026
La ANSES estableció el siguiente cronograma para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0
|Miércoles 11 de noviembre
|1
|Jueves 12 de noviembre
|2
|Viernes 13 de noviembre
|3
|Lunes 16 de noviembre
|4
|Martes 17 de noviembre
|5
|Miércoles 18 de noviembre
|6
|Jueves 19 de noviembre
|7
|Viernes 20 de noviembre
|8
|Martes 24 de noviembre
|9
|Miércoles 25 de noviembre
De esta manera, los titulares con DNI terminado en 0 cobran este miércoles 11, mientras que el resto de los beneficiarios accederá a sus haberes durante las siguientes jornadas, según el cronograma oficial.
Cuánto cobra la AUH en noviembre 2026 con el aumento
La actualización del 1,93% eleva los valores de las asignaciones sociales durante noviembre. Los montos establecidos son los siguientes:
|Prestación
|Monto mensual
|Asignación Universal por Hijo
|$127.684,68
|AUH por Hijo con Discapacidad
|$415.759,20
|Asignación por Embarazo
|$127.684,68
Sin embargo, los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se verifica el cumplimiento de los requisitos de escolaridad y salud. En consecuencia, por cada hijo, el importe mensual que se acredita inicialmente es de aproximadamente $102.147,74, mientras que los $25.536,94 restantes corresponden al porcentaje retenido.
En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el 80% equivale a $332.607,36 y el 20% restante a $83.151,84.
AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar la asignación
- La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que conviven con menores de 18 años y cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la prestación. El programa constituye una de las principales herramientas de asistencia social administradas por la ANSES.
- Según los datos difundidos, alcanza a aproximadamente 2,5 millones de familias y beneficia a unos 4,3 millones de menores en todo el país. La prestación se actualiza mensualmente mediante el mecanismo de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de diferencia.
Qué pasa con el 20% retenido de la AUH
- Una de las principales novedades vinculadas con la AUH es la modificación del mecanismo utilizado para verificar el cumplimiento de los requisitos escolares y sanitarios. El Ministerio de Capital Humano informó que los datos correspondientes a niños y adolescentes de entre 5 y 17 años serán remitidos directamente a la ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.
- El procedimiento se realizará mediante un sistema de intercambio seguro de información entre organismos públicos.
- De esta manera, los titulares comprendidos en este mecanismo quedan eximidos de presentar la certificación presencial en papel para acreditar las condiciones verificadas mediante el cruce de datos.
- La medida busca simplificar los trámites administrativos y facilitar la comprobación de los requisitos necesarios para acceder al porcentaje retenido de la asignación.
- Los beneficiarios pueden identificar su fecha de cobro a partir del último número de su DNI. Este miércoles 11 de noviembre comienza el pago para los documentos terminados en 0, mientras que el cronograma continuará de manera escalonada hasta el miércoles 25.
- Con el incremento del 1,93%, la AUH alcanza un valor mensual de $127.684,68 por hijo, de los cuales se acredita inicialmente el 80%, sujeto al esquema de retención y verificación de requisitos vigente.