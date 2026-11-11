AUH noviembre 2026: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este miércoles 11 de noviembre con el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al undécimo mes de 2026. Los primeros en recibir la prestación serán los titulares cuyos documentos finalicen en 0.

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Este mes, la AUH incorpora un aumento del 1,93%, en línea con la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de septiembre. Con esta actualización, el monto de la asignación alcanza los $127.684,68 por hijo, aunque los beneficiarios reciben inicialmente el 80% del importe.

Los pagos se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

AUH ANSES: cuándo se cobra

AUH de ANSES: calendario completo de pagos de noviembre 2026

La ANSES estableció el siguiente cronograma para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de noviembre 1 Jueves 12 de noviembre 2 Viernes 13 de noviembre 3 Lunes 16 de noviembre 4 Martes 17 de noviembre 5 Miércoles 18 de noviembre 6 Jueves 19 de noviembre 7 Viernes 20 de noviembre 8 Martes 24 de noviembre 9 Miércoles 25 de noviembre

De esta manera, los titulares con DNI terminado en 0 cobran este miércoles 11, mientras que el resto de los beneficiarios accederá a sus haberes durante las siguientes jornadas, según el cronograma oficial.

Cuánto cobra la AUH en noviembre 2026 con el aumento

La actualización del 1,93% eleva los valores de las asignaciones sociales durante noviembre. Los montos establecidos son los siguientes:

Prestación Monto mensual Asignación Universal por Hijo $127.684,68 AUH por Hijo con Discapacidad $415.759,20 Asignación por Embarazo $127.684,68

Sin embargo, los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se verifica el cumplimiento de los requisitos de escolaridad y salud. En consecuencia, por cada hijo, el importe mensual que se acredita inicialmente es de aproximadamente $102.147,74, mientras que los $25.536,94 restantes corresponden al porcentaje retenido.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el 80% equivale a $332.607,36 y el 20% restante a $83.151,84.

Cuándo paga la ANSES la AUH

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar la asignación

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que conviven con menores de 18 años y cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la prestación. El programa constituye una de las principales herramientas de asistencia social administradas por la ANSES.

Según los datos difundidos, alcanza a aproximadamente 2,5 millones de familias y beneficia a unos 4,3 millones de menores en todo el país. La prestación se actualiza mensualmente mediante el mecanismo de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de diferencia.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH