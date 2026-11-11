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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 11 de noviembre

ANSES paga hoy, miércoles 11 de noviembre, a jubilados y titulares de AUH con DNI terminado en 0, PNC con DNI 0 y 1. Montos, bono y detalles.

11 de noviembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 11 de noviembre

ANSES retoma este miércoles 11 de noviembre el calendario de pagos después de los feriados del lunes 9 y el martes 10, y la consulta que más se repite entre jubilados, pensionados y titulares de la AUH es "cuando cobro". La respuesta, como siempre, depende de la prestación y del último número del DNI.

Con el cronograma corrido por los feriados de la visita del papa León XIV, la liquidación arranca hoy con las terminaciones más bajas en casi todas las líneas: haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF y Pensiones No Contributivas. Los haberes que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo no tienen acreditaciones en esta jornada.

A continuación, el detalle prestación por prestación de quiénes cobran hoy y con qué montos, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 que se acredita de forma automática junto con el haber.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 0, con el haber mínimo de $444.158 más el bono de $70.000, lo que totaliza $514.158.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
  • Haber mínimo: $444.158
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar: $514.158

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 0 cobran hoy su prestación de $355.327 más el bono de $70.000, alcanzando $425.327.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
  • Prestación: $355.327
  • Bono: $70.000

PNC — Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas abren su calendario hoy con las dos primeras terminaciones. El bono de $70.000 se cobra completo y se acredita junto con el haber.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 11 de noviembre
  • Bono: $70.000 en ambos casos

AUH — Asignación Universal por Hijo

La AUH general es de $159.611 por hijo. ANSES deposita el 80% (unos $127.689) y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad acreditados. Junto con la AUH se paga la Tarjeta Alimentar.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
  • AUH por hijo: $159.611 (se acreditan unos $127.689)
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más
  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: se suma a la acreditación, monto a verificar en Mi ANSES

AUE — Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 cobran hoy.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares a cargo cobran hoy según la terminación del DNI del titular.

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC

Desde hoy y hasta el 10 de diciembre se abonan las asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos alcanza a todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

  • Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI
  • Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI

Quiénes no cobran hoy

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación Prenatal, la prestación por desempleo y la Asignación por Maternidad no tienen acreditaciones este miércoles 11 de noviembre. Los titulares del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social deben confirmar la fecha de acreditación en Mi ANSES.

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