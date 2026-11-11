Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 11 de noviembre

ANSES retoma este miércoles 11 de noviembre el calendario de pagos después de los feriados del lunes 9 y el martes 10, y la consulta que más se repite entre jubilados, pensionados y titulares de la AUH es "cuando cobro". La respuesta, como siempre, depende de la prestación y del último número del DNI.

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Con el cronograma corrido por los feriados de la visita del papa León XIV, la liquidación arranca hoy con las terminaciones más bajas en casi todas las líneas: haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF y Pensiones No Contributivas. Los haberes que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo no tienen acreditaciones en esta jornada.

A continuación, el detalle prestación por prestación de quiénes cobran hoy y con qué montos, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 que se acredita de forma automática junto con el haber.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 0, con el haber mínimo de $444.158 más el bono de $70.000, lo que totaliza $514.158.

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre Haber mínimo: $444.158

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $514.158

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 0 cobran hoy su prestación de $355.327 más el bono de $70.000, alcanzando $425.327.

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre Prestación: $355.327

Bono: $70.000

PNC — Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas abren su calendario hoy con las dos primeras terminaciones. El bono de $70.000 se cobra completo y se acredita junto con el haber.

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre Bono: $70.000 en ambos casos

AUH — Asignación Universal por Hijo

La AUH general es de $159.611 por hijo. ANSES deposita el 80% (unos $127.689) y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad acreditados. Junto con la AUH se paga la Tarjeta Alimentar.

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre AUH por hijo: $159.611 (se acreditan unos $127.689 )

(se acreditan unos ) Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

con un hijo, con dos y con tres o más Complemento Leche del Plan 1000 Días: se suma a la acreditación, monto a verificar en Mi ANSES

AUE — Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 cobran hoy.

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares a cargo cobran hoy según la terminación del DNI del titular.

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC

Desde hoy y hasta el 10 de diciembre se abonan las asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos alcanza a todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI

Quiénes no cobran hoy

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación Prenatal, la prestación por desempleo y la Asignación por Maternidad no tienen acreditaciones este miércoles 11 de noviembre. Los titulares del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social deben confirmar la fecha de acreditación en Mi ANSES.