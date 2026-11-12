El mapa del aguinaldo: la mitad de los trabajadores no lo cobrará y sirve para cada vez menos

El aguinaldo de diciembre es la mayor inyección de ingresos del año, pero cada vez llega a menos trabajadores y con menos margen de poder de compra. Así lo reveló un informe especial de la consultora Altum Research, que realizó una estimación impactante: son $ 15,7 billones, más de U$S 10.000 millones y el 1,3% del PBI, que cobrarán en tres semanas unos diez millones de asalariados registrados, más los jubilados y pensionados.

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Sin embargo, lo cierto es que lo cobrará menos del 50% de los que trabajan, la mitad la paga el Estado y la mitad ya tiene destino: las cuotas de las deudas. El plazo de las empresas para pagar la segunda cuota del sueldo anual complementario vence el 18 de diciembre. Por su parte, la ANSES empieza a pagarlo el 9 de diciembre, con quienes cobran el haber mínimo.

Cuánta plata es y quién la pone

De cada 100 pesos del aguinaldo, 48 los cobran los asalariados privados, 27 los empleados públicos y 20 los jubilados y pensionados nacionales. El resto va a cajas provinciales, retirados de las fuerzas y personal de casas particulares.

Del lado de quien paga, las empresas ponen 49 de cada 100 pesos, la Nación 26 y las provincias y los municipios 25. La Nación pagará unos $ 4,1 billones, casi tres veces el superávit primario de un mes como septiembre. Por eso diciembre suele cerrar con déficit fiscal.

Cada vez menos trabajadores lo cobran

De los 22,6 millones de puestos de trabajo que registra el INDEC, solo 10,9 millones son de asalariados registrados, los únicos que tienen derecho al aguinaldo: 48 de cada 100. En 2016 eran 53. Si se deja afuera al Estado, la proporción cae a 38 de cada 100 en el sector privado.

Los otros 11,7 millones de puestos no lo cobran: 5,6 millones son de asalariados sin registrar y 6,1 millones de cuentapropistas, monotributistas y patrones.

Según el informe, no es que se hayan destruido puestos con aguinaldo: casi no se crearon. Entre 2016 y 2025 la economía sumó 2,7 millones de puestos y solo 453.000 fueron asalariados registrados, 17 de cada 100. En el último año, además, el empleo registrado perdió 156.000 puestos.

Por sector, la brecha es más profunda en la construcción, donde lo cobra uno de cada cinco puestos, y en el comercio, donde lo cobran tres de cada diez: 3 de sus 4,3 millones de puestos no reciben el medio sueldo extra.

La mitad ya se debe: el peso de los préstamos y las tarjetas

El aguinaldo llega comprometido. Según el Banco Central, las cuotas de la deuda bancaria de las familias, capital e intereses de préstamos y tarjetas, se llevan el 24,1% de la masa salarial formal de cada mes. Hace dos años no llegaban al 9%. Ocho de cada diez pesos de esa carga corresponden a préstamos personales y tarjetas de crédito.

Como el aguinaldo equivale a medio mes de salario, la cuenta es directa: las cuotas de un solo mes equivalen a 48 de cada 100 pesos del aguinaldo de los asalariados. Son unos $ 5,7 billones por mes, el 36% del aguinaldo total si se suma a jubilados y pensionados.

La mora agrava el cuadro:

12,8% del crédito a las familias estaba en situación irregular en agosto. En diciembre de 2023 era 2,8%.

$13,7 billones suma la deuda en mora de las familias: $8,75 billones con bancos y $4,9 billones con billeteras virtuales y otras entidades no bancarias. Equivale al 87% de todo el aguinaldo .

5,9 millones de personas tenían algún atraso en junio. En febrero de 2024 eran 3,3 millones.

La mora dejó de subir en agosto, pero el reporte advirtió que es una primera señal y no un cambio de tendencia: parte de la mejora viene de préstamos refinanciados o dados de baja. La consultora espera que cierre el año por debajo del 12,5%.

Jubilados: un aguinaldo que compra 41% menos que en 2017

El golpe más fuerte al poder de compra lo recibe el jubilado de la mínima. Con la movilidad de diciembre, su haber llegaría a unos $453.000 y su aguinaldo a unos $226.500. En moneda de hoy, el de diciembre de 2017 era de $384.000: la pérdida es del 41%.

El bono de $ 70.000, congelado desde marzo de 2024, no es remunerativo y no entra en el cálculo. Por eso el aguinaldo equivale al 43% de lo que el jubilado cobra en un mes normal, no a la mitad. Si el bono se computara, cobraría $ 35.000 más. En diciembre, entre haber, bono y aguinaldo, recibiría unos $ 749.600.

Los trabajadores formales tampoco recuperaron lo perdido: el salario formal promedio cayó 24% en poder de compra entre agosto de 2017 y agosto de 2026, y el aguinaldo con él.

A dónde va: deudas primero, dólares después

Con el aguinaldo de junio, pagar deudas fue el destino más mencionado (23,5% de las respuestas en la encuesta de Focus Market), seguido por comprar dólares (17,8%). Las vacaciones quedaron últimas (10,3%).

Los datos del Banco Central lo confirman: en julio, el mes del aguinaldo, 200.000 personas más compraron dólares y las compras de billetes subieron U$S 876 millones, cerca del 9% de lo cobrado. Para diciembre, Altum espera compras de entre U$S 3.100 y 3.700 millones.

Con todo, el mapa del aguinaldo confirma el proceso de degradación que atraviesa el mercado del trabajo registrado, que la reforma laboral vino a profundizar.