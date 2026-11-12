Seis de cada diez jóvenes menores de 30 años que trabajan por cuenta propia están subocupados.

En el marco de su visita a la Argentina, el Papa León XIV encabezó un encuentro con representantes del mundo del trabajo en el que defendió que la economía debe estar al servicio de las personas. Allí advirtió que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”. También puso el foco en quienes trabajan por fuera del empleo formal, como los cartoneros, campesinos y artesanos, a quienes reconoció como expresiones de una economía que merece protección y reconocimiento.

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Sin embargo, los datos del mercado laboral muestran hasta qué punto esa integración está lejos de estar garantizada: seis de cada diez jóvenes menores de 30 años que trabajan por cuenta propia están subocupados. Es decir, tienen una actividad, pero no logran trabajar las horas que necesitan. Además, el 90% percibe menos de tres salarios mínimos.

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Al respecto, un informe privado reciente dimensionó este fenómeno: casi 4 millones de personas forman parte de la economía popular, un universo que representa el 26,7% de la población económicamente activa. En ese segmento, además, 8 de cada 10 percibe ingresos inferiores a tres salarios mínimos, una muestra de la economía que aparece como una salida frente a la falta de empleo formal, pero tampoco logra garantizar una inserción laboral suficiente en medio de la recesión económica y el ajuste como política de Estado.

¿Cómo impactó el ajuste de Milei en el empleo registrado y la economía popular?

A tres años del inicio de la gestión de Javier Milei el mapa del trabajo muestra una mayor fragmentación y heterogeneidad. Como contracara del trabajo registrado en franco retroceso (-370.000 puestos asalariados registrados desde noviembre 2023) aparece el incremento del cuentapropismo, sobre todo de aquellas actividades que se realizan en total informalidad ante la necesidad de tener un ingreso para la subsistencia cotidiana.

Al respecto, un informe reciente puso sobre la mesa la situación de quienes encuentran expresión en la denominada economía popular a la que se refirió el propio Papa León XIV en su visita a nuestro país. Se trata de trabajadores que se han visto obligados, tras las políticas económicas del neoliberalismo menemista y la crisis del 2001, a generar su propio trabajo por las dificultades crecientes de una salida en el mercado laboral formal (cartoneros, cooperativas textiles, agricultura familiar, cocineras comunitarias, limpieza urbana, feriantes, entre otros), llegando actualmente a representar este año el 26,7% de la Población Económicamente Activa (PEA).

En ese sentido y si se pone la lupa por rangos etarios, se advierte que la población hasta 29 años asciende a 846 mil jóvenes y representa el 24,4% de la población económicamente activa joven (3,4 millones de personas). De hecho, el trabajo por cuenta propia constituye el principal componente de este segmento (60,4%), según un documento elaborado por CITRA (CONICET-UBA) que analizó la situación del sector a tres años de gestión de La Libertad Avanza (LLA).

“Los resultados muestran formas diferentes de composición de la Economía Popular según la edad. Entre adultos predomina ampliamente la inserción efectiva en actividades por cuenta propia no profesionales y con escaso capital y, entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo”, señaló el relevamiento al que accedió este medio.

Horas insuficientes e inestabilidad: el drama de la pluriactividad en la juventud

En cuanto a las condiciones de trabajo, el documento refirió que la pluriactividad y la inestabilidad laboral crecieron un 6,8% entre el primer trimestre de 2025 y 2026. Dicho crecimiento se concentró principalmente en la subocupación, que alcanzó al 43,9%, mostrando que la expansión del cuentapropismo es acompañada por un aumento del trabajo insuficiente medido en horas.

De este modo, tener trabajo no alcanza para salir de la precariedad y la situación afecta particularmente a los jóvenes que se insertan en el cuentapropismo de subsistencia ya que seis de cada diez ni siquiera logran una ocupación horaria suficiente, frente al 40% entre las personas adultas. Entre los varones la subocupación fue del 42,1% y entre las mujeres de 46,5%. “La insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres”, sintetizaron.

El poder adquisitivo en su piso histórico: casi el 80% no cubre la canasta básica

Además del sostenido incremento de trabajadores sin derechos básicos, un aspecto no menor tiene que ver con la situación de los ingresos. Las cifras son contundentes: el 79,0% percibe menos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a 3,0 millones de personas que intentan subsistir con menos de 1 millón de pesos cada mes.

El impacto de esto último no pasa desapercibido: el salario mínimo es 40,0% más bajo que en noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno de Milei, y alcanzó el menor valor real de los últimos 33 años, según datos de CIFRA-CTA. A este punto, el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales que aseguren el cumplimiento de las necesidades más elementales según fija la propia Constitución nacional.

Peor aún, la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso más grave que la del año 2001: en septiembre una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó más de cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza.

Por último, si se pone el foco en los diferentes rangos etarios, se observa que prácticamente la totalidad de los jóvenes pertenecientes a la economía popular obtuvo ingresos iguales o por debajo de los tres SMVM (90,9%). Cabe señalar que el 75% de la población activa menor de 29 años no logra superar ese umbral de ingresos en el país.