Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina, según el calendario oficializado por el gobierno de Milei

Después de los últimos feriados de noviembre, los argentinos ya pueden organizar sus próximos días de descanso. El calendario oficial de 2026 establece que el siguiente fin de semana largo estará vinculado con el Día de la Soberanía Nacional, una de las fechas históricas más importantes del país.

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La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este año, la fecha original cae viernes, pero al tratarse de un feriado trasladable, el descanso pasará al lunes 23 de noviembre. De esta manera, habrá tres jornadas consecutivas para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de noviembre 2026

El próximo fin de semana largo en Argentina será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre de 2026 por el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha original de la celebración es el viernes 20 de noviembre, pero la normativa establece que los feriados trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Por ese motivo, el descanso nacional se extenderá hasta el comienzo de la semana laboral.

Así queda conformado el fin de semana largo:

Viernes 20 de noviembre: fecha original del Día de la Soberanía Nacional.

fecha original del Día de la Soberanía Nacional. Sábado 21 de noviembre: fin de semana.

fin de semana. Domingo 22 de noviembre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado.

En total, serán tres días consecutivos de descanso para la mayoría de los trabajadores. La fecha representa una oportunidad para planificar escapadas turísticas y actividades familiares antes de las celebraciones de fin de año.

Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.

En aquel enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas y comandadas militarmente por Lucio Norberto Mansilla, resistieron el avance de una flota anglo-francesa que buscaba controlar la navegación de los ríos interiores y acceder al comercio de la región.

Si bien las tropas argentinas perdieron el combate, la resistencia se convirtió en un símbolo de defensa de la soberanía territorial, política y económica. La confrontación también tuvo consecuencias diplomáticas: años después firmaron acuerdos con Francia y Gran Bretaña que reconocieron la soberanía de la Confederación sobre sus ríos interiores.

Calendario de feriados.

La fecha fue establecida como Día de la Soberanía Nacional en 1974 y posteriormente incorporada al calendario de feriados nacionales. En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, adquirió carácter de feriado nacional.