Hasta cuándo es el paro nacional docente hoy jueves 29 de octubre: ¿Hay clases?

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que nuclea a docentes de todo el país, convocó un paro nacional para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy, en Corrientes. Habrá movilizaciones y actos a lo largo de toda la jornada en diferentes puntos de país.

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¿Hasta cuándo es el paro nacional docente?

CTERA anunció una jornada de duelo con paro y movilización en todo el país para este jueves. Si bien la mayoría de los establecimientos educativos permanecen sin clases hoy se recomienda que cada familia se comunique con el colegio para corroborar cómo transcurrirá la jornada. Algunas instituciones privadas podrían funcionar con normalidad.

CTERA convocó a un paro docente y jornada de duelo por el femicidio de Nanci Godoy

La medida afecta a alumnos y docentes de todos los niveles educativos. Las clases y actividades docentes volverían a retomar su funcionamiento habitual el viernes 30 de octubre.

Por qué no hay clases este jueves: el reclamo detrás del paro docente

Desde la confederación expresaron su “profundo dolor e indignación" ante la aparición sin vida de Nanci Estela Godoy, de 52 años. La directora suplente de la Escuela nº 626 del paraje El Malezal, departamento correntino de Esquina, se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.

Nancy Godoy fue encontrada asesinada el 28 de octubre, 20 días después de su desaparición

"Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia", sostuvo CTERA en un comunicado.

Además, le reclamó al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que "asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección" en las que Nanci Godoy desarrollaba su tarea docente.

"Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional", recordaron desde la confederación docente.