La Policía de Corrientes confirmó que el cuerpo de Nanci Estela Godoy, la maestra rural desaparecida hace más de 20 días, fue encontrado en avanzado estado de descomposición y, posteriormente, trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia, que determinará las causas de su muerte y bajo qué circunstancias podría haber sucedido.

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Godoy era directora suplente en la Escuela Rural N° 626, ubicada en el Paraje Malezal del departamento Esquina. Su cuerpo fue hallado el policía Pablo Aguirre en una zona que aún había sido rastrillada, a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia y a más de dos kilómetros al suroeste del establecimiento escolar.

Se trata de un sector de extensos bañados, densa vegetación y condiciones geográficas extremadamente "complejas", cuyo acceso resulta prácticamente "imposible" por medios convencionales, siendo necesario desplazarse a caballo, informó la Policía.

En la zona del hallazgo también encontraron un bolso a unos cinco metros del cuerpo de la docente. El MPF de la provincia analiza los acontecimiento ocurridos durante los primeros días de octubre, particularmente las circunstancias relacionadas con los últimos movimientos que se conocen de la docente y su regreso previsto desde la zona rural donde desarrollaba sus tareas.

¿Qué pasó con Nanci Godoy?

Según precisaron, el 9 de octubre estaba previsto su regreso desde la zona rural donde trabajaba pero la maestra nunca regresó. Esta circunstancia constituye uno de los aspectos de reconstrucción en la investigación.

Sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre y sólo desde ese momento intervino la Justicia. A partir de ese momento, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González ordenaron una serie de medidas que incluyeron declaraciones testimoniales, secuestro de objetos de interés para la causa, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas.

Estos últimos estudios “se encuentran sujetos a un análisis integral y a la espera de resultados”. Hoy la investigación se encuadra bajo un presunto femicidio, "basándose en el análisis de los hechos y de los elementos, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades penales", informó el MPF.

Los detenidos por el crimen de Nanci Godoy

Por el presunto femicidio, hay cinco sospechosos detenidos, de los cuales cuatro están imputados por el asesinato. Al quinto se lo acusa de falso testimonio.

Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. El quinto sospechoso Ernesto Ezequiel Bordón está preso por falso testimonio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos resolvió que todos estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio por la desaparición y asesinato de Nanci Godoy.