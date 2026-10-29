CTERA convocó a un paro y movilización este jueves por el femicidio de Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves a una jornada de paro, duelo y movilización por el femicidio de Nancy Godoy, la docente correntina que fue encontrada sin vida este miércoles, luego de permanecer desaparecida durante casi veinte días. A través de un comunicado difundido en la red social X, la organización sindical llamó a la medida de fuerza para reclamar justicia y el esclarecimiento del caso.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue hallado semi sumergido en un bañado, en una zona de monte perteneciente a una estancia y a varios kilómetros del establecimiento educativo. Debido a las dificultades de acceso al lugar, los investigadores debieron desplegar un operativo especial para concretar el hallazgo y realizar las pericias correspondientes.

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En tanto, la investigación busca reconstruir las últimas horas de la docente y determinar las circunstancias de su muerte. Por el caso, hasta el momento hay cinco personas detenidas y la causa se tramita bajo la hipótesis de femicidio, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la determinación de las responsabilidades penales.

Además, el crimen volvió a poner en el centro del debate las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de su desaparición, Godoy había denunciado problemas en el estado de la escuela donde trabajaba, entre ellos la falta de mantenimiento y las dificultades que esas condiciones generaban para el normal desarrollo de las clases.

Frente a este escenario, los sindicatos docentes insistieron en la necesidad de que se esclarezca el hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes. La jornada convocada por CTERA buscará visibilizar el reclamo de justicia por Nancy Godoy y expresar el repudio del sector educativo ante el crimen.