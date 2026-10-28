"No implica abandonar la búsqueda de Nancy Godoy": para la Justicia, fue un femicidio y revelaron las pruebas

Pasaron tres semanas desde que se perdió el rastro de Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Esquina, en el sur de Corrientes.

{{{htmlAmp}}}

Godoy era directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí. Su regreso desde la zona rural estaba previsto para el 9 de octubre. La familia hizo la denuncia el 15 de ese mes, y recién a partir de esa fecha intervino el Ministerio Público Fiscal.

El organismo adoptó formalmente la hipótesis de femicidio y cinco personas están detenidas con prisión preventiva, aunque el cuerpo de la docente todavía no fue encontrado.

La Justicia investiga el caso como femicidio

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, que ordenaron declaraciones testimoniales, secuestros de objetos, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. Según el MPF, el conjunto de esas pruebas permitió reorientar la investigación: ya no se busca a una persona con vida, sino un cadáver.

Los estudios genéticos, que podrían ser clave para determinar qué pasó con la docente, todavía no tienen resultados. La Fiscalía aclaró que el cambio de enfoque “de ninguna manera implica abandonar la búsqueda” y que seguirá trabajando junto con las fuerzas policiales y de seguridad.

El organismo también remarcó que la situación de los detenidos se analiza con respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin conclusiones definitivas por el momento. Hasta ahora no se informó cuál habría sido el rol de cada uno de los acusados en el presunto crimen.

Quiénes son los cinco detenidos

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco sospechosos permanezcan con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Cuatro de ellos están imputados por el presunto asesinato:

Ireneo Zarza , capataz de la estancia El Curupí, acusado de femicidio.

, capataz de la estancia El Curupí, acusado de femicidio. Felipe Dionisio Sandoval , otro capataz del lugar, también acusado de femicidio.

, otro capataz del lugar, también acusado de femicidio. Nahuel Rojas , imputado por el mismo delito. Es pareja de Rosa Leguizamón.

, imputado por el mismo delito. Es pareja de Rosa Leguizamón. Rosa Leguizamón , acusada de homicidio simple. Según la investigación, fue la última persona que vio a la docente.

, acusada de homicidio simple. Según la investigación, fue la última persona que vio a la docente. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, no está acusado por el crimen, sino por falso testimonio.

Las pruebas que reunieron los investigadores

Prendas quemadas cerca de la escuela

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en la tapera de Zarza, a unos 150 metros de la escuela. Allí, los investigadores encontraron ropa quemada que será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a Godoy. Fuentes de la causa indicaron que todavía no está claro si las prendas se quemaron por completo o en parte, algo que también deberán establecer los peritos junto con la posible presencia de material biológico.

Una campera y alpargatas en la casa de Leguizamón

En un allanamiento anterior en la vivienda de Rosa Leguizamón, se secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que, según la investigación, podrían ser de la maestra. Esos objetos fueron mostrados a los familiares de Godoy para que intentaran reconocerlos.

Cuchillos y ropa con manchas en lo de Bordón

En el domicilio de Bordón, los investigadores incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Todo fue enviado a peritar.

La inspección de los pozos de agua

El viernes 23 de octubre, personal especializado revisó tres pozos de agua cercanos a la escuela. El operativo se hizo con precaución por la antigüedad de las estructuras y sus resultados no fueron informados.

La búsqueda de Nancy Godoy continúa

Por ahora, las autoridades no reportaron el hallazgo de restos ni de ningún elemento que permita saber con certeza qué ocurrió con la docente.

El Ministerio Público Fiscal aseguró que mantiene canales de comunicación abiertos para informarles los avances, dentro de los límites que impone la reserva de la investigación. Lo que pueda hacerse público, señaló, se difundirá a través de los canales institucionales.