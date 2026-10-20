Cuándo es feriado por el Día del Trabajador Municipal en CABA: qué día cae en 2026

El Día del Trabajador Municipal es una fecha destinada a reconocer la labor de quienes trabajan en la administración pública local y sostienen distintos servicios esenciales para los vecinos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la conmemoración tiene lugar cada 8 de noviembre, aunque el descanso para el personal municipal puede establecerse en otra jornada según las disposiciones oficiales.

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En 2026, el feriado para los trabajadores municipales porteños será el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. La fecha es relevante para quienes se desempeñan en las distintas áreas de la administración pública local y para los vecinos que necesiten realizar trámites o consultar el funcionamiento de las dependencias estatales.

Cuándo es el feriado por el Día del Trabajador Municipal en CABA en 2026

El feriado por el Día del Trabajador Municipal en la Ciudad de Buenos Aires será el miércoles 11 de noviembre de 2026. La fecha fue establecida mediante la normativa oficial publicada en el Boletín Oficial porteño.

Si bien el Día del Trabajador Municipal se conmemora el 8 de noviembre, en esta oportunidad el descanso se fijó para el miércoles siguiente. Por eso, es importante distinguir entre el día de la conmemoración y la jornada de asueto dispuesta para el personal alcanzado por la medida.

Por qué se celebra el Día del Trabajador Municipal

La fecha recuerda la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), fundada el 8 de noviembre de 1959. La jornada reconoce el trabajo de quienes cumplen funciones en los gobiernos locales y participan del mantenimiento de los servicios públicos, la atención administrativa y las distintas tareas que hacen al funcionamiento de las ciudades.

Qué otros feriados hay en noviembre de 2026 en Argentina

Además del Día del Trabajador Municipal en CABA, noviembre de 2026 tendrá otros feriados nacionales y jornadas de descanso vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el Decreto 1103/2026, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11, a la provincia de Buenos Aires.

El calendario también incluye el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre. Esta fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Calendario de feriados.

De esta manera, los principales feriados de noviembre serán:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba.

feriado en CABA y Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Buenos Aires. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional.

Es importante tener en cuenta que los feriados del 10 y 11 de noviembre no rigen en todo el país, sino en las jurisdicciones indicadas por el decreto. Para el personal municipal porteño, además, el 11 de noviembre coincide con la fecha de descanso establecida por el Día del Trabajador Municipal, según la normativa de la Ciudad.