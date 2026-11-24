Las clases en Santa Fe comenzarán el lunes 1° de marzo de 2027. Así lo confirmó el ministro de Educación provincial, José Goity, quien aseguró que la fecha de inicio ya está definida y destacó la importancia de anticipar la organización del calendario escolar para dar previsibilidad a las familias y a las comunidades educativas.

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El anuncio establece uno de los primeros datos centrales del próximo ciclo lectivo, aunque todavía quedan cuestiones por resolver. Entre ellas, la fecha de finalización de las clases y la distribución definitiva de las jornadas. El objetivo del Gobierno santafesino es alcanzar los 190 días de actividad escolar durante 2027.

Calendario escolar 2027 en Santa Fe: cuándo empiezan las clases

Goity confirmó que el inicio del ciclo lectivo será el lunes 1° de marzo de 2027. El anuncio se realizó durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría, donde el funcionario se refirió a la planificación educativa para el próximo año.

"Después de mucho tiempo, las clases empiezan cuando tienen que empezar y terminan cuando tienen que terminar", sostuvo el ministro, al remarcar la necesidad de establecer un cronograma con anticipación.

Crédito: Freepik.

La confirmación permite que las familias, los docentes y las instituciones educativas comiencen a organizar el año. Sin embargo, el calendario todavía no está completo: el Ministerio de Educación debe definir cuándo finalizará el ciclo lectivo, en función de la cantidad de jornadas que busca garantizar.

Cuántos días de clases habrá en Santa Fe durante 2027

La meta del Gobierno provincial es llegar a 190 días de clases durante 2027. Se trata de diez jornadas más que el piso de 180 días establecido como referencia para el calendario escolar argentino.

El ministro explicó que alcanzar esa cifra representa un esfuerzo para las familias y los docentes, pero planteó que la continuidad de la actividad educativa es uno de los objetivos de la planificación provincial.

Como antecedente, Goity recordó que Santa Fe alcanzó los 185 días de clases durante 2025 y que la intención es avanzar hacia las 190 jornadas en el próximo ciclo lectivo.

Vacaciones de invierno 2027 en Santa Fe: qué se sabe hasta ahora

Además de confirmar el comienzo de las clases, Goity adelantó una referencia para el receso invernal. Según explicó, las vacaciones de invierno comenzarán en la semana posterior al 9 de julio.

Por el momento, no se comunicó una fecha exacta de inicio y finalización del receso. Tampoco está definida la fecha de cierre del ciclo lectivo 2027.

De esta manera, el dato confirmado para las familias santafesinas es que las clases comenzarán el 1° de marzo de 2027. La provincia buscará completar 190 días de actividad escolar, mientras que los detalles restantes del calendario deberán precisarse en una próxima definición del Ministerio de Educación.