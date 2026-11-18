La cuenta regresiva para las vacaciones de verano ya empezó y miles de familias santafesinas empiezan a organizar sus actividades para el cierre del año. De acuerdo al calendario escolar 2026 publicado por el Gobierno nacional, las clases en Santa Fe finalizarán el viernes 18 de diciembre.

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La fecha forma parte del cronograma acordado para las 24 jurisdicciones del país. Si bien la mayoría de las provincias comparte el mismo día de cierre, el calendario presenta diferencias entre distritos: algunas jurisdicciones terminarán antes y otras extenderán la actividad escolar hasta la última semana de diciembre.

Cuándo es el último día de clases en Santa Fe en 2026

De acuerdo con el calendario escolar oficial, Santa Fe finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre de 2026. La provincia comenzó las clases el 2 de marzo y tuvo su receso invernal entre el 6 y el 17 de julio.

De esta manera, las escuelas santafesinas cerrarán el año escolar en la misma fecha que la mayoría de las jurisdicciones argentinas. El cronograma nacional establece que también terminarán el 18 de diciembre los ciclos lectivos de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, CABA y Tierra del Fuego.

Qué provincias terminan las clases después de Santa Fe

El cierre de clases depende de cada gobierno en cada provincia, por eso presentamos la nómina completa de las 24 jurisdicciones del país organizadas según el día de cierre del calendario lectivo regular:

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

Viernes 18 de diciembre 2026

La gran mayoría de las jurisdicciones argentinas darán por terminado su período lectivo de manera conjunta en esta fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Crédito: Gemini.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026

La Pampa.

Por qué cada provincia tiene una fecha diferente

El calendario escolar no establece un único día de finalización para todo el país. Cada jurisdicción define su propio cronograma, que contempla la fecha de inicio de clases, el receso invernal y la distribución de los días de actividad durante el año.

A su vez, el Consejo Federal de Educación establece el compromiso de garantizar un mínimo de 190 días de clase efectivos. Por eso, aunque varias provincias coincidan en la fecha de cierre, los calendarios pueden presentar diferencias en la organización de sus períodos escolares.