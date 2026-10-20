Masacre escolar en San Cristóbal: por qué la Justicia absolvió al menor que sacudió a Santa Fe

El juez José Boaglio sobreseyó a G.C., el adolescente de 15 años acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la escuela Mariano Moreno en la ciudad santafesina de San Cristóbal. El dictamen del magistrado corresponde, de acuerdo a la información aportada, a que el menor cometió el hecho antes de que entre en vigencia el Nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de imputabilidad de 16 a 14 años.

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A siete meses del brutal caso, reconocido como la masacre de San Cristóbal, la defensa del acusado, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, solicitó que sea declarado no punible por haber cometido el crimen cuando tenía 15 años.

El alcance de la resolución

Se destaca que la medida dictada no le quita la responsabilidad al menor sobre su autoría en el hecho, sino que se establece la razón por la que no puede ser juzgado debido a su edad. Es por ese motivo que se le atribuyó formalmente el hecho, pero no será condenado. G.C. continuará con medidas de seguimiento e institucionalizado.

El hecho que conmocionó a San Cristóbal

El brutal ataque sucedió el lunes 30 de marzo durante la mañana cuando el acusado, de 15 años, se dirigió como hacía siempre hasta la Escuela Nº40 de San Cristóbal. En esta ocasión, lo que llevaba consigo no eran carpetas y útiles, sino una escopeta con la que mató a Ian Cabrera e hirió a otros ocho alumnos.

La brutalidad del ataque conmocionó a la ciudad santafesina y puso en evidencia una problemática que excede el ámbito escolar: la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas y que no están relacionadas al bullying. Las autoridades nacionales indicaron que el ataque estaba relacionado al grupo denominado True Crime Community (TCC).

True Crime Community: la red que glorifica las masacres

El brutal caso de violencia escolar de San Cristóbal expuso un fenómeno mucho más amplio. Después de la masacre, se descubrió la presunta influencia de distintas comunidades digitales que glorifican los ataques armados. Según la investigación, el adolescente tenía un seudónimo en las redes sociales con el que compartía videos de masacres escolares y accedía a foros de material extremadamente violento.

Pese a ser consciente de la gravedad de sus conductas, habría continuado inmerso en esos espacios hasta concretar el ataque en marzo pasado. Tras el hecho, usuarios de las mismas comunidades virtuales lo elogiaron como si fuera un héroe, mientras que otros se burlaron porque el ataque no cumplió con las expectativas que se suelen construir alrededor de estos episodios.

La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) elaboró un informe reservado que advierte sobre la expansión de la llamada "True Crime Community". Se trata de una red digital transnacional caracterizada por la fascinación, el análisis y la emulación de crímenes violentos. El estudio señala que este fenómeno tiene antecedentes en la proliferación de foros tras la masacre de Columbine en 1999, en Estados Unidos. Aunque el término "true crime" refiere originalmente a un género narrativo sobre crímenes reales, en estos entornos derivó en grupos radicalizados que construyen narrativas en las que los tiradores son figuras idolatrables.

Entre las prácticas detectadas por el informe se encuentran la circulación de material audiovisual editado para generar impacto emocional y la identificación psicológica con los agresores. En casos extremos, estos procesos pueden derivar en la planificación de nuevos ataques. En Argentina, la SAIT identificó al menos siete causas con características similares, reforzando la preocupación por un posible efecto contagio.

Glorificación, aislamiento y efecto contagio

El informe destaca que estas comunidades no responden a una ideología política, sino a un conjunto de creencias centradas en la exaltación de la violencia como fin en sí mismo. En este esquema, la notoriedad pública es valorada, las víctimas quedan relegadas y los agresores adquieren un estatus simbólico superior. Los analistas también identificaron rasgos comunes entre los integrantes: se integran en su mayoría por adolescentes o jóvenes adultos con antecedentes de aislamiento social, problemas de salud mental, experiencias de bullying o conflictos familiares y un consumo intensivo de contenidos violentos.

Además del tirador de San Cristóbal, las autoridades detuvieron a otro adolescente que había amenazado a distintas escuelas de Santa Fe y mantenía vínculo con el atacante. Un hecho que refuerza la hipótesis de que estos entornos digitales podrían actuar como catalizadores de conductas violentas. La resolución judicial que sobresee a G.C. no cierra el debate sobre cómo prevenir estos fenómenos ni sobre las responsabilidades de las plataformas digitales que permiten la circulación de este tipo de contenidos.