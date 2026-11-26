Elegir dónde vivir en el conurbano bonaerense implica mucho más que comparar precios de alquileres o distancias hasta la Ciudad de Buenos Aires. La infraestructura, el acceso a la salud y la educación, la seguridad, el desarrollo económico y los espacios verdes también forman parte de las condiciones que definen la vida cotidiana de sus habitantes. Un nuevo estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso esas variables bajo la lupa y elaboró un ranking para determinar cuáles son los municipios con mejor desempeño.

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El relevamiento, correspondiente al Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, analizó 31 distritos y encontró importantes diferencias entre ellos. Vicente López encabezó la clasificación, mientras que Tres de Febrero y Escobar completaron el podio. El informe también identificó cuáles son las áreas más rezagadas del conurbano y qué municipios quedaron en los últimos puestos.

Cuáles son los mejores municipios del conurbano bonaerense, según la UBA

El primer lugar del ranking fue para Vicente López, que obtuvo 3,78 puntos sobre un máximo de cinco. El distrito se destacó por sus resultados en gestión político-institucional, sociedad y tecnología e infraestructura.

En segundo lugar quedó Tres de Febrero, con 3,55 puntos, mientras que Escobar alcanzó el tercer puesto con 3,35. El listado de los cinco municipios mejor posicionados se completó con San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11).

Estos fueron los diez municipios con mejor puntuación en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026:

Vicente López: 3,78 puntos. Tres de Febrero: 3,55 puntos. Escobar: 3,35 puntos. San Isidro: 3,31 puntos. San Miguel: 3,11 puntos. Tigre: 2,96 puntos. Avellaneda: 2,89 puntos. Quilmes: 2,86 puntos. Lanús: 2,81 puntos. Ezeiza: 2,77 puntos.

Uno de los datos destacados es que solamente cinco municipios superaron los tres puntos. El promedio general de los 31 distritos evaluados fue de 2,59, mientras que 16 lograron ubicarse por encima de esa cifra.

Cómo se hizo el ranking: los 159 indicadores que evaluó la UBA

El estudio fue elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Para construir la clasificación, los investigadores utilizaron 159 indicadores agrupados en 31 variables y cinco grandes dimensiones:

Político-institucional: analiza aspectos vinculados con la gestión y las capacidades institucionales de los gobiernos locales.

analiza aspectos vinculados con la gestión y las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Desarrollo económico: contempla el entramado productivo, comercial y laboral de cada distrito.

contempla el entramado productivo, comercial y laboral de cada distrito. Sociedad: incluye educación, salud, seguridad, empleo, cultura, desarrollo social y calidad del espacio público.

incluye educación, salud, seguridad, empleo, cultura, desarrollo social y calidad del espacio público. Medio ambiente: considera cuestiones como gestión de residuos, saneamiento, espacios verdes y adaptación al cambio climático.

considera cuestiones como gestión de residuos, saneamiento, espacios verdes y adaptación al cambio climático. Tecnología e infraestructura: evalúa conectividad, acceso tecnológico, servicios inteligentes e infraestructura urbana.

El objetivo del índice es ofrecer un diagnóstico sobre las condiciones de desarrollo y gestión de las ciudades del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso, aunque sus resultados permiten identificar cuáles son los municipios mejor posicionados, no es una encuesta sobre las preferencias de los vecinos ni de una medición directa de satisfacción con el lugar donde viven.

La edición 2026 también amplió el universo de análisis: pasó de 24 a 31 municipios. Según explicó Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, los siete distritos incorporados presentan características particulares, como un crecimiento demográfico importante, presencia de barrios cerrados, parques industriales y urbanizaciones populares informales.

Cuáles son los municipios peor posicionados y qué dimensión preocupa más

En el otro extremo de la clasificación aparecen Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz, entre los distritos con menor puntuación. Cuatro de los cinco municipios ubicados en las últimas posiciones fueron incorporados por primera vez en esta edición del estudio.

La brecha entre los resultados más altos y los más bajos también quedó reflejada en los promedios: los cinco municipios mejor puntuados alcanzaron 3,42 puntos, mientras que los cinco últimos promediaron 1,83. La diferencia fue del 87%.

Otro dato relevante del informe aparece en la dimensión ambiental, que registró el promedio más bajo de las cinco áreas evaluadas, con 2,32 puntos sobre cinco. Además, presentó la mayor desigualdad entre los municipios mejor y peor posicionados: una brecha del 124%.

En contraste, el área de Sociedad obtuvo el promedio más alto, con 2,74 puntos, seguida de cerca por Tecnología e Infraestructura, con 2,71.

El informe también comparó los resultados de los 24 municipios que participaron en las dos ediciones. En ese grupo, el promedio prácticamente no cambió: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026. Sin embargo, detrás de esa estabilidad hubo movimientos importantes: nueve distritos mejoraron su puntuación y 15 retrocedieron.