La Universidad de Buenos Aires realizará este jueves una subasta benéfica online para recaudar fondos destinados a la compra de una plataforma de cirugía robótica para el Hospital de Clínicas. El remate se desarrollará de 13 a 18.45 a través del Banco Ciudad e incluirá 23 lotes con objetos de la música, el deporte y el arte.

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Entre las piezas que saldrán a subasta hay una armónica firmada por Andrés Ciro Martínez, un parlante autografiado por Bizarrap, un chaleco de Duki y camisetas de Boca y River. La jornada cerrará con un par de ojotas donadas por Guillermo Cóppola, quien afirma que pertenecieron a Diego Maradona.

La actividad forma parte de la primera edición de “La Noche de la UBA”, cuya etapa presencial reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y recaudó más de US$2.200.000, según informó la universidad. Los fondos se destinarán al equipamiento del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

Qué objetos se subastan y a qué hora

Cada lote estará abierto durante 15 minutos. Entre las piezas destacadas, con su horario de apertura y precio base, figuran:

13.00: parlante firmado por Bizarrap — $350.000.

— $350.000. 13.15: chaleco de Duki — $350.000.

— $350.000. 13.30: vinilo y CD autografiados por Lali — $350.000.

— $350.000. 13.45: armónica firmada por Ciro — $350.000.

— $350.000. 14.15: camiseta de Boca de Leandro Paredes , firmada por jugadores del plantel — $350.000.

, firmada por jugadores del plantel — $350.000. 14.45: camiseta de River vinculada a Nicolás Otamendi , autografiada por campeones del mundo — $350.000.

, autografiada por campeones del mundo — $350.000. 15.00: camiseta de la Selección Argentina de básquet firmada por Fabricio Oberto — $350.000.

— $350.000. 15.15 y 15.30: raquetas de Juan Manuel y Francisco Cerúndolo — $900.000 cada una.

— $900.000 cada una. 17.15: obra “2602”, de Pablo Siquier — $11.130.000, la base más alta del remate.

— $11.130.000, la base más alta del remate. 18.30: ojotas donadas por Guillermo Cóppola, que según afirmó pertenecieron a Maradona — $2.000.000.

La subasta también incluirá un sombrero y anteojos donados por Abel Pintos, una camiseta de Independiente de Ricardo Bochini, otras dos camisetas de Boca y obras de artistas como Milo Lockett, Josefina Madariaga y Laura Delgado.

Cómo participar

Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad y acreditar una garantía de $10.000 por cada lote en el que quieran ofertar. El plazo para transferirla vence este jueves a las 11.

Las ofertas se realizan a través de la plataforma. Quienes no resulten ganadores recibirán la devolución completa de la garantía, de manera automática, dentro de los siete días hábiles.

Una plataforma para cirugía robótica

La UBA informó que en diciembre lanzará la licitación para adquirir el equipo destinado al Hospital de Clínicas. La plataforma permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados y un sistema de visualización tridimensional.

La universidad señaló que el equipamiento también contribuirá a la formación de profesionales. Según sus datos, el hospital recibe más de 365.000 consultas, realiza más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales de la salud por año.