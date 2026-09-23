Colectivos: publican el nuevo recorrido de una de las líneas más usadas del Conurbano

La línea 317 de colectivos, que presta servicios en parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), modificó parte de su recorrido entre Morón e Isidro Casanova y sumó cuatro nuevas paradas en un sector de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza.

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El ramal operado por La Cabaña S.A. dejó de circular por el tramo que comprendía las calles Atenas, Venezuela y Pujol para incorporar una nueva traza antes de recuperar el tramo habitual.

¿Cuáles son las nuevas paradas de la línea 317?

Con el nuevo esquema, los colectivos de la línea 317 que circulaban por el tramo afectado tomarán desde ahora Ramón Falcón en lugar de continuar por Venezuela y Pujol. Luego avanzarán hasta José Ignacio Rucci, cruzarán Venezuela y retomarán el itinerario que conduce hacia Plaza Manzanares.

Las cuatro nuevas paradas incorporadas son:

Atenas y Ramón Falcón

Ramón Falcón y Cetigne

Ramón Falcón y José Ignacio Rucci

José Ignacio Rucci y Venezuela

Después de este sector, el servicio recuperará las paradas habituales y continuará hacia Isidro Casanova. La línea también dispone de otro ramal que une la estación de Morón con Crovara y Cristianía, aunque este último sin alteraciones.

La línea 317 tiene su cabecera en la estación de Morón y atraviesa distintos sectores de ambos partidos. En el recorrido hacia Isidro Casanova pasa por calles y avenidas como Don Bosco, Atenas, José Ignacio Rucci, Venezuela, Lisboa, Bruselas, Seguí y Roma.

Para quienes utilizaban las antiguas paradas de Atenas, Venezuela y Pujol, el cambio implica esperar las unidades en los nuevos puntos establecidos dentro de este tramo.

Recorrido de la línea 317

Recorrido B – Ramal Isidro Casanova | Servicio Comun







Ida a Isidro Casanova: Desde Crovara y Cristianía por Cristianía, Remedios de Escalada, Juan de Basualdo, Garibaldi, Estocolmo, Avenida Don Bosco, Int. Agüero, Suiza, La Porteña, M. Cané, Pujol, Bermúdez, Atenas, Labardén, Berna, Arribeños, Pujol, La Paz, Pujol, Venezuela, Estocolmo, Jean Jaures, Atenas, Caupolicán, Lisboa, Santiago, Islas Malvinas, Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional Nº 3) hasta Tokio.







Vuelta a Estación Morón: Desde Tokio y Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional Nº 3) por Tokio, Santiago, Lisboa, Caupolicán, Atenas, Ramón Falcón, José Ignacio Rucci, Berna, Labardén, Atenas, Bermúdez, Pujol, M. Cané, La Porteña, Suiza, Int. Agüero, General José de San Martín, General Juan José de San Martín, General Bartolomé Mitre, 25 de Mayo hasta B. Schvarzberg, Estación Morón.