Claves para el turismo | Presentan nuevos colectivos eléctricos en Neuquén, ¿Qué puntos conectaran?

Cada tramo estará cubierto por unidades 100% eléctricas, con capacidad para 20 pasajeros, distribuidos entre 10 asientos y 10 lugares para viajar de pie.

La Municipalidad de Neuquén incorporó nuevos colectivos eléctricos a la línea 33, un servicio que conectará el balneario Valentina Brun de Duclot con la Península Hiroki a través de los distintos espacios del Paseo Costero de la capital provincial.

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Las unidades comenzaron a prestar servicios el lunes, luego de un acto simbólico de inauguración llevado a cabo en la Isla 132, donde el secretario de Transporte municipal, Mauro Espinosa, dio cuenta de las características de los tramos alcanzados y su articulación con la línea 32.

"Hoy ya estamos inaugurando la línea 33 que va a unir el balneario Valentina Brun de Duclot con Península Hiroki, intercalando por todos los balnearios de la ciudad", remarcó el funcionario local.

Nuevo colectivos eléctricos en Neuquén, ¿qué puntos conectará la línea 33?

El circuito tendrá 40 paradas y contará con tres garitas principales ubicadas en Valentina Brun de Duclot, la Isla 132 y la Península Hiroki. De esta manera, el transporte permitirá desplazarse entre distintos sectores del corredor ribereño sin depender de un vehículo particular.

Cada tramo estará cubierto por unidades 100% eléctricas, con capacidad para 20 pasajeros, distribuidos entre 10 asientos y 10 lugares para viajar de pie, con chances de circular a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, y prestarán servicio todos los días entre las 8 y las 20 horas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini, indicó que el servicio tendrá una frecuencia de 45 minutos y recorrerá los aproximadamente 35 kilómetros del paseo costero. La funcionaria también señaló que su puesta en marcha se concretó antes del comienzo de la temporada de verano, prevista para el próximo 1 de noviembre.

Además del uso vinculado con los paseos y balnearios, el ramal tendrá una función para los habitantes de los barrios Polvorines y Limay, quienes podrán utilizarlo para trasladarse hacia distintos puntos.

“La verdad que pone en valor que el transporte público en la ciudad cumple una doble función. Una que es llegar a todos los barrios, cuando hablamos de equilibrio territorial, pero por el otro, poner en valor una ciudad turística”, remarcó Pasqualini.

La incorporación del nuevo recorrido se complementa con una modificación en la línea 32, que conecta el Parque Norte con la Península Hiroki. Desde este lunes, ese servicio extendió su trayecto hasta la calle Chocón y está prevista otra ampliación hasta la zona de Figueroa y Aguado, en el sector donde confluyen el río Neuquén y el corredor costero.