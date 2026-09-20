Crisis de Milei: cerraron más de 700 empresas en junio

La crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei no da tregua y en junio la cantidad de empresas en el país volvió a caer. Cerraron 709 empresas y el país acumula 17 meses consecutivos de bajas mensuales.

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En el último año desaparecieron más de 16.000 firmas y 14 de los 18 sectores registran menos empresas que cuando comenzó el actual Gobierno. Si se comprara con mayo, representa una caída del 0,15% respecto de mayo.

Según datos de la consultora Fundar, la comparación interanual también mostró una reducción significativa. En relación con junio de 2025, se contabilizaron 16.386 empresas menos, equivalente a una baja del 3,3%. Con este resultado, ya son 28 las caídas interanuales consecutivas.

El retroceso acumulado es todavía mayor si se toma como referencia noviembre de 2023. Desde la asunción de Javier Milei, la cantidad de empresas se redujo en 31.342, un 6,1% del total. De acuerdo con los datos difundidos, se trata de la mayor caída registrada durante los primeros 31 meses de un gobierno.

Qué sectores perdieron más empresas

La reducción no fue uniforme entre las distintas actividades económicas. Nueve de los 18 sectores registraron una caída en la comparación mensual. Entre los sectores que más empresas perdieron en junio se ubicaron:

Alojamiento y gastronomía: -0,7%, equivalente a 168 empresas.

Transporte y almacenamiento: -0,6%, unas 182 empresas.

Industria manufacturera: -0,3%, alrededor de 138 empresas.

A nivel interanual, 14 de los 18 sectores mostraron una reducción en la cantidad de empresas.

En cambio, algunas actividades lograron ampliar su cantidad de firmas durante el período. Los mayores incrementos correspondieron a servicios administrativos (2,52%), asociaciones y servicios personales (1,93%), electricidad y gas (1,49%) y salud (0,44%).

Si se observa la evolución desde noviembre de 2023, el deterioro se concentra especialmente en algunos sectores. Transporte y almacenamiento acumula una baja del 17,51%, equivalente a 6.915 empresas menos. Le siguen las actividades inmobiliarias, con una reducción del 13,99% y 4.150 firmas menos, y la construcción, que perdió el 9,50%, unas 2.068 empresas.

El retroceso se extendió a buena parte del país. 17 de las 24 provincias registraron menos empresas en junio respecto de mayo. Las mayores bajas mensuales se observaron en Santa Cruz (-2,2%, 80 empresas), La Rioja (-1%, 22 empresas) y Formosa (-1%, 22 empresas).

La comparación con junio del año pasado muestra un escenario todavía más generalizado: 23 de las 24 provincias registraron una caída interanual. La única excepción fue Neuquén, que incrementó su cantidad de empresas un 0,21%. Las reducciones interanuales más pronunciadas se registraron en La Rioja (-17,7%) y Misiones (-9,2%).

Al tomar como punto de partida noviembre de 2023, la caída alcanza a 23 de las 24 provincias. Neuquén fue nuevamente la única jurisdicción que mostró un incremento, con una suba del 1,4%. En ese período, las provincias que acumularon las mayores reducciones fueron La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego. La Rioja registró una caída del 19,7% en la cantidad de empresas, mientras que Catamarca perdió el 14,7% y Tierra del Fuego, el 13,9%.