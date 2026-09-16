Una histórica cantera despidió 19 trabajadores y no los reincorporó pese la conciliación obligatoria

Una importante cantera despidió a 19 trabajadores y, pese a que se dictó una conciliación obligatoria, la empresa no los reincorporó. Desde el gremio apuntan a la crisis económica que generaron las medidas de Javier Milei.

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El conflicto en la cantera Galasur de Olavarría continúa sin una salida a la vista. La empresa no se presentó a la convocatoria realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y mantiene sin tareas a los empleados cesanteados.

La compañía, además, dejó asentada su intención de mantener las desvinculaciones una vez que finalice el período de conciliación si no se alcanza un acuerdo con los trabajadores. La decisión profundizó el enfrentamiento con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que reclama la reincorporación de los empleados y rechaza las condiciones planteadas por la empresa para el pago de las indemnizaciones.

El argumento de la empresa: obras frenadas y deudas millonarias

Según explicó Alejandro Santillán, secretario general de AOMA Olavarría y secretario gremial a nivel nacional, los telegramas enviados por Galasur atribuyen la crisis a la paralización de la obra pública y a deudas que organismos estatales mantienen con empresas del sector. De acuerdo con declaraciones del dirigente a Buenos Aires/12, la compañía mencionó en las comunicaciones una deuda de aproximadamente $1.800 millones de Vialidad Nacional y Trenes Argentinos.

¿Cómo afecta el parate de la obra pública a la minería de Olavarría?

El gremio sostiene que la situación de Galasur forma parte de un deterioro más amplio de la actividad minera en la ciudad. “La postura desleal no sorprende, pero sí es la primera en blanquear las razones del problema, porque el 72 por ciento de los yacimientos de Olavarría dependen de la obra pública”, señaló Santillán.

La disputa por el pago recortado de las indemnizaciones

Otro de los puntos de conflicto es el monto de las indemnizaciones. Según AOMA, Galasur pretende abonar la mitad de lo que le corresponde a los trabajadores desvinculados, una propuesta que el sindicato considera inaceptable.

Oleada de despidos en la industria local bajo el gobierno de Javier Milei

Para AOMA, el caso de Galasur no puede analizarse de manera aislada. Santillán señaló que alrededor de 400 trabajadores mineros perdieron sus empleos en Olavarría desde la asunción de Javier Milei, en un proceso que atribuye a la fuerte caída de la obra pública.

“La empresa está fundida”, sostuvo el dirigente al describir la situación de la firma. El dirigente gremial también ubica en este escenario a otras empresas industriales de la ciudad que atravesaron dificultades durante los últimos meses, entre ellas la planta de cerámica Cerro Negro y la Fábrica de Bolsas Industriales, que también se vieron afectadas por las políticas del gobierno nacional.