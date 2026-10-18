Una histórica cadena de mayoristas cerró su cuarta sucursal en dos meses

Una importante cadena de supermercados mayorista anunció el cierre de una sucursal en medio de la crisis económica que generó Javier Milei. Es el cuarto punto de venta al que le puso fin en menos de dos meses.

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La red comercial de Diarco continúa achicándose con el cierre de su establecimiento de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La decisión volvió a poner en alerta a los trabajadores del sector, ya que podría afectar a 12 empleados.

El local que dejó de operar estaba ubicado en Colectora 9 de Julio 1125 y los trabajadores ahora enfrentan la incertidumbre sobre su continuidad laboral y las alternativas para conseguir nuevos ingresos.

El cierre se suma a una serie de decisiones que la compañía tomó en distintas localidades del país y que reflejan una reducción de su estructura comercial. La retracción del consumo y las dificultades para sostener la rentabilidad aparecen como factores centrales de un proceso que ya alcanzó a establecimientos de distintas provincias.

Cuatro cierres recientes en distintas localidades

Antes de la salida de Junín de los Andes, Diarco había discontinuado las operaciones de otros tres locales: Jáuregui, en el partido bonaerense de Luján; Zárate; y Tres Arroyos.

En Jáuregui, la sucursal funcionaba desde comienzos de 2021, cuando abrió sus puertas en el kilómetro 72 de la antigua ruta 5. Su instalación había generado cuestionamientos de comerciantes y vecinos, que advirtieron ante el Concejo Deliberante sobre el posible impacto de la llegada de una nueva superficie de venta sobre los negocios de cercanía. Después de más de cinco años de actividad, el establecimiento cerró y dejó cerca de 30 puestos de trabajo directos afectados.

En Zárate, la firma también desactivó un punto de venta situado en el microcentro, que llevaba apenas seis meses de funcionamiento. La facturación de los primeros meses de 2026 no habría alcanzado para cubrir los costos operativos. La empresa, sin embargo, conservó abierta otra sucursal en la ciudad.

El caso de Tres Arroyos se conoció el viernes 21 de agosto, cuando el local de la avenida San Martín dejó de atender al público. La interrupción fue sorpresiva: las góndolas todavía tenían mercadería y los accesos exhibían carteles que informaban el cierre. Según la información difundida sobre el caso, la medida afectó al menos a una docena de empleos y no habría sido anticipada a los sindicatos del sector.

Los cierres recientes no son los primeros que enfrenta la cadena. En etapas anteriores, Diarco también dejó de operar en Lanús Oeste, Gualeguaychú y Concordia, en Entre Ríos; Sáenz Peña, en Chaco; y Concepción, en Tucumán. El repliegue responde a una estrategia de reducción de costos y revisión de los locales con menor facturación.

La situación se produce en un contexto de contracción del consumo masivo. Según los datos del Indec citados en los informes del sector, las ventas en autoservicios mayoristas bajaron un 3,1% interanual en junio de 2026. En el acumulado del primer semestre, la caída llegó al 3%, mientras que la medición desestacionalizada registró una baja del 1,4% frente a mayo.