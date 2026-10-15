El presidente Javier Milei fue una vez más a Estados Unidos para recibir un premio y asegurar que el riesgo país "sigue cayendo día a día" en Argentina. Sin embargo, el indicador se disparó y pasó los 640 puntos mientras daba su discurso. También prometió que ese número estará "debajo de los 100 puntos" en el 2027.

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"Argentina está demostrando que ha decidido ser un país serio. Hemos abrazado la solvencia Inter temporal y vamos a honrar nuestras deudas en todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país", dijo Milei durante un discurso en su nuevo viaje a Washington.

Ante empresarios y representantes de la Cámara de Comercio estadounidense, Milei planteó que para el año que viene el indicador que genera el banco de inversión estadounidense JP Morgan estará "debajo de los 100 puntos". "Lo que pasa que Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina", indicó.

Negó problemas de empleo

Mientras el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, admitió recientemente que el crecimiento del empleo informal representa una "preocupación", Milei lo contradijo al postular que "Argentina no tiene un problema con el empleo". "El país tiene un cambio en la composición del empleo, como consecuencia de los cambios estructurales que está teniendo", agregó.

Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra la Anses, registraron la pérdida de 9.085 puestos de trabajo asalariados durante julio. En el sector privado, la caída ya acumula 14 meses consecutivos.

"La gente patalea": qué dijo sobre la marcha

En medio de una nueva masiva movilización en distintas partes del país en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Tierras, el Presidente también deslizó que fue su Gobierno y sus cambios los que generaron que "aparezca el conflicto" en las calles.

"La gente patalea, grita, se queja, marcha, hace cosas, que mientras que lo hagan en orden y no vulneren los derechos de los demás, no hay ningún tipo de problema", señaló.

En otro pasaje de su discurso, Milei volvió a expresar que no regulará la inteligencia artificial para poder "liberar las fuerzas" y que el país se convierta en terreno fértil para empresas. "Por eso hay que liberar las fuerzas, por eso nosotros somos partidarios de que no se regule nada, nunca se deben hacerse regulaciones exantes, como muchos se pueden hacer regulaciones expost", señaló.

"Estamos haciendo todo lo que el manual dice para que Argentina vuelva a crecer", agregó al cerrar su discurso.