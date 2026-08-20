Una histórica cadena de supermercados despidió trabajadores en medio de la crisis de Milei

El sector comercial se vio duramente golpeado por la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei y en ese contexto una histórica cadena de supermercados despidió trabajadores y desde el gremio temen que pueda haber más desvinculaciones.

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmaron que la empresa La Anónima avanzó con el despido de cinco trabajadores en Río Grande y en Tolhuin, Tierra del Fuego, en el contexto de fuerte retracción del consumo y el deterioro de la actividad industrial fueguina que ya tiene un impacto directo sobre los comercios.

El secretario general del CEC de Río Grande y Tolhuin, Daniel Rivarola, confirmó las desvinculaciones al medio Diario Provincia 23 y aseguró que la situación refleja que “el corazón de la Isla no escapa a esta crisis”. El dirigente explicó que el gremio había comenzado a recibir rumores sobre posibles despidos en la cadena durante el lunes.

Sin embargo, la información se confirmó recién al día siguiente. “Ante una serie de rumores de posibles despidos en La Anónima del día lunes, sin citar fuentes y sin contar con información confirmada, pasado el mediodía del martes el gremio tomó conocimiento efectivo de cinco despidos sin causa”, señaló.

Según detalló, cuatro de las cesantías se produjeron en Río Grande y la restante en Tolhuin. Desde el sindicato se comunicaron con los responsables locales de la empresa para conocer los motivos de la decisión. “Se consultó a gerentes locales y solo dijeron recibir un correo electrónico sobre la hora para comunicar la medida”, relató Rivarola.

Caída de las ventas y temor por nuevos despidos

Los representantes de la compañía, según el dirigente, tampoco pudieron confirmar si habrá nuevos despidos. La explicación recibida por el gremio fue que las desvinculaciones forman parte de una reestructuración motivada por la caída de las ventas.

Para Rivarola, el escenario no resulta completamente inesperado. Recordó que La Anónima ya había avanzado con un proceso de achicamiento durante marzo y sostuvo que otros comercios también están adoptando medidas similares. Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre respecto de la magnitud que puede alcanzar el proceso: “No sabemos hasta dónde llega este proceso de recortes”.

En esa línea también puso el foco en el temor que existe entre los empleados frente a la posibilidad de perder sus puestos de trabajo. “La patronal conoce perfectamente el temor obrero en reclamar y defender sus derechos por la incertidumbre y la falta de empleo”, sostuvo.

El dirigente advirtió que las cinco desvinculaciones de La Anónima deben analizarse dentro de un escenario más amplio. Según indicó, el sector comercial de Río Grande y Tolhuin acumula más de 82 despidos en lo que va del año y consideró que la situación está directamente relacionada con una retracción general del consumo.

El problema, según su diagnóstico, no se limita al comercio. Sostuvo que la caída del empleo industrial reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y termina afectando a toda la economía local.