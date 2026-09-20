Crisis sin fin: despiden a 27 trabajadores en un histórico frigorífico de Santa Fe

La profunda retracción del mercado interno, la baja actividad productiva y el fuerte aumento de los costos fijos golpean de lleno a la industria frigorífica nacional. En este contexto de recesión económica, el histórico frigorífico Don Juan, ubicado en el barrio San Martín de la ciudad de Santa Fe, confirmó el despido 27 empleados.

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La firma familiar, fundada en 1931, atraviesa un escenario financiero crítico. Según detallaron representantes del Sindicato de la Carne, el incremento desmedido de las tarifas operativas redujo al mínimo los márgenes de sustentabilidad de la planta. "Pasaron de pagar un importe de luz de 5 millones de pesos a pagar 15 millones", aseguró José Viñuela, dirigente del gremio local, en declaraciones para AIRE.

En medio de la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei y la réplica de ese modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, la empresa recortó fuertemente su plantilla de trabajadores: de una época de esplendor en la que llegó a emplear a 200 personas, hoy cuenta con menos de 50 operarios.

Las 27 salidas formalizadas en esta instancia se suman a otros ocho despidos comunicados durante la semana anterior, lo que refleja un achicamiento progresivo de la estructura operativa del frigorífico.

El conflicto laboral derivó en extensas audiencias de negociación entre los propietarios de la empresa y la conducción sindical. Como resultado del acta firmada ante las autoridades laborales, se acordó un plan de contingencia para evitar el cierre definitivo de la instalación: la empresa se comprometió a mantener 25 puestos de trabajo en la planta y se fijó la reanudación de la actividad productiva para la próxima semana.

Pese al acuerdo de reapertura, la agenda del conflicto laboral sigue abierta. El representante sindical Daniel Roa confirmó que se fijó una nueva audiencia oficial para el próximo 8 de octubre, mientras continúan las conversaciones privadas entre las partes.

En los próximos encuentros se abordará la liquidación de las indemnizaciones de los trabajadores cesanteados, la regularización de las deudas salariales acumuladas y las condiciones laborales bajo las cuales operará el personal que conserva sus puestos.

Crisis y despidos: los frigoríficos llevan meses de pérdidas económicas

El presidente de la Cámara de la Industria Cárnica (Caínca), Gustavo Marcos, resumió la crisis del sector con una advertencia: “Las plantas de consumo interno llevan ocho meses de pérdidas y la situación se sigue agravando”.

Uno de los principales problemas es la falta de movimiento en el mostrador. La faena acumula una caída interanual del 10 por ciento y los frigoríficos encuentran cada vez más dificultades para trasladar sus mayores costos al precio final de la carne.

“El mostrador no tracciona, por lo cual el volumen de producción no evoluciona”, explicó Marcos. Según el dirigente, el precio de la hacienda se encuentra actualmente amesetado y las empresas llegaron a un límite respecto de los valores que pueden trasladar al mercado.

El deterioro de los márgenes se produce mientras los gastos de las plantas continúan aumentando. Uno de los casos más fuertes es el de la electricidad, cuyo costo, según Caínca, “en lo que va del año se multiplicó por tres”. A esto se suman las ART, que tuvieron incrementos de al menos 100%, además de tasas provinciales y municipales y distintos servicios necesarios para mantener en funcionamiento los establecimientos. De acuerdo con Marcos, varios de estos costos avanzaron al doble del ritmo de la inflación.

El impacto sobre las cuentas de las empresas queda reflejado en el seguimiento mensual realizado por Caínca junto con el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. El último relevamiento ubicó la pérdida en aproximadamente $74 por cada kilo producido. Según explicó, el resultado negativo representa entre 10% y 20% de los ingresos, dependiendo del tamaño de cada establecimiento.

“Los márgenes se recortan y esto, acompañado a la actualización que tienen nuestros ingresos por subproductos, hace que las plantas de consumo, en este contexto donde la faena cayó un 10%, den pérdida”, sostuvo.