Crisis en un histórico frigorífico de Santa Fe: redujo su planta un 60% y 50 trabajadores reclaman por sus salarios

En el marco de la crisis económica que vive el país desde la asunción del presidente Javier Milei, el frigorífico Don Juan, ubicado en barrio San Martín de la ciudad de Santa Fe atraviesa una situación desesperante. Con la producción reducida a un tercio, 50 trabajadores del frigorífico reclaman en la puerta de la planta ante la falta de pago de salarios y el futuro de sus puestos laborales.

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La caída del consumo, una menor actividad en las plantas y el fuerte incremento de los costos dejaron al sector operando en rojo, mientras algunas empresas comenzaron a reducir sus estructuras para intentar sostenerse.

Este es el caso del establecimiento industrial santafesino que funciona desde 1931. La firma local, administrada actualmente por la cuarta generación familiar, recortó fuertemente su plantilla de trabajadores: de una época de esplendor en la que llegó a emplear a 200 personas, hoy cuenta con solo 70 operarios. La semana pasada, otros ocho trabajadores fueron desvinculados.

Daniel Roa, delegado del Sindicato de la Carne, calificó el escenario como “muy crítico porque hay una situación de la empresa que no está teniendo la producción, tienen problemas financieros, bancarios”.

El pasado lunes, los empleados llegaron al frigorífico y fueron informados de la complicada situación. Según detalló el medio AIRE, existen sueldos, parte del aguinaldo y otros conceptos pendientes de pago. “Ya hoy es la segunda quincena que cierra y los trabajadores no la están cobrando”, explicó Roa.

Si bien las autoridades empresariales no presentaron la quiebra ni existe hasta el momento una confirmación formal de cierre, la actividad se encuentra seriamente afectada. Roa vinculó el conflicto con la situación que atraviesa el sector frigorífico. “En realidad, entendamos esto, es la caída del consumo principalmente ”, afirmó. Y agregó que a nivel nacional “hay más de una decena de plantas frigoríficas que han cerrado”.

Uno de los principales problemas que atraviesa el sector es la falta de movimiento en el mostrador. La faena acumula una caída interanual del 10 por ciento y los frigoríficos encuentran cada vez más dificultades para trasladar sus mayores costos al precio final de la carne.

El sindicato busca ahora preservar los puestos laborales de muchas familias santafesinas y garantizar el cobro de las deudas salariales, mientras aguarda la intervención de las autoridades laborales.

En medio de la caída de exportaciones, 400 trabajadores fueron desvinculados en un frigorífico bonaerense

Hace aproximadamente dos semanas, 400 nuevos trabajadores quedaron en la calle luego de que el histórico frigorífico bonaerense ArreBeef avanzara con desvinculaciones masivas.

La empresa desafectó a operarios contratados que se desempeñaban en su planta de Pérez Millán, partido de Ramallo, en medio de una fuerte caída en las exportaciones de carne que impactó directamente sobre el nivel de faena.

La medida fue confirmada por el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca. La situación afecta especialmente a la localidad, ya que una parte importante de los trabajadores temporarios reside allí. Además, varios de los empleados que llegaron desde otras ciudades para trabajar en el frigorífico terminaron radicándose en Pérez Millán durante el período de contratación.

En diálogo con SNR RADIO, Bricca explicó que se trata de "más de 400 personas que trabajaban bajo contrato" y señaló que la decisión de la empresa estuvo vinculada con la menor cantidad de carne destinada a los mercados externos. "Ante la baja en la cantidad de carne exportada, que influye directamente en una menor faena, la empresa decidió rescindir los contratos", detalló el dirigente gremial.

De todos modos, desde la empresa habrían transmitido al sindicato que la medida no es definitiva y que existe la posibilidad de que los trabajadores sean convocados nuevamente cuando se normalice el nivel de actividad. Según explicó Bricca, este tipo de situaciones suele repetirse al menos una vez al año en el sector frigorífico, aunque generalmente responde a la falta de hacienda disponible o a los altos precios del ganado.

Esta vez, sin embargo, el escenario estaría relacionado principalmente con las dificultades para exportar a determinados mercados. El dirigente gremial mencionó específicamente la suspensión de las compras por parte de China y un inconveniente adicional relacionado con Estados Unidos.