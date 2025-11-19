En las últimas horas, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de un hombre denunciado por acoso y hostigamiento a Cris Morena. En el procedimiento se le incautó al sospechoso un celular, una computadora y anotaciones con el nombre de la productora, material que podría ser clave para la investigación. El acusado fue identificado como Leonardo Lo Giudice, de 51 años, y se confirmó que deberá llevar una tobillera electrónica por seis meses.

Las autoridades que intervendrán en la causa serán el fiscal especializado en género, José Sylvie, y la jueza María Julia Correa. Por su parte, el operativo realizado para allanar la vivienda de Lo Giudice, quien reside en Lanús, estuvo a cargo de los Agentes de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.

Entre los objetos encontrados por los oficiales, se hallaron anotaciones con el nombre de la productora de televisión y recortes de revistas de sus ojos. A su vez, los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron el celular de Lo Giudici y su computadora, debido a la potencial información que la misma puede tener en torno a la acusación contra el hombre.

Si bien desde el entorno de la empresaria se solicitó que la investigación se realizará de manera reservada, se pudo confirmar que se le colocó al acusado una tobillera electrónica, medida que tendrá una duración minima de seis meses. Al mismo timepo, prefirieron no emitir comentarios sobre la situación, sin embargo, agradecieron la atención por su bienestar.

Aparentemente, según diversas versiones que circulan en los medios, Lo Giudice ya había sido protagonista de una primera denuncia en el año 2020, por la cual tenía restringido el acercamiento a la víctima, no obstante, al incumplir la restricción en los últimos días, se reanudó la investigación y se llevaron a cabo medidas por su desobediencia.

La denuncia por acoso de Agustina Peñalva a Walter Graziano

Recientemente, la periodista de C5N, Agustina Peñalva, denunció que hace meses sufre hostigamiento del economista Walter Graziano. La mujer ya llevó a cabo tres denuncias y pidió a la Justicia que actúe a tiempo.

Luego de meses de sufrir acoso, Peñalva realizó un descargo en vivo en su programa, en el mismo denunció ser víctima de acoso y persecución por parte de Graziano, y relató la angustiante situación en la que vive, la cual alteró toda su vida cotidiana.

“Desde principios de agosto, una persona llamada Walter Graziano me viene acosando. Primero por redes sociales, con más de 20 o 30 mensajes por día, hasta que me dijo que estaba esperando el momento para encontrarme a solas. Ahí lo bloqueé, pero se empezó a abrir otras cuentas”, detalló la mujer.

La periodista oriunda de La Pampa, explicó que a pesar de las denuncias y de poseer un botón antipánico la situación no se detuvo. "Lamentablemente este hombre sabe dónde vivo, dónde trabajo, a qué gimnasio voy. Me persigue y se ocupa de hacérmelo saber", destacó Peñalva.

"Yo no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Estoy presa. Tengo que mirar para todos lados. No quiero que me pase nada. Solo quiero recuperar mi vida, volver a trabajar tranquila, salir a la calle sin miedo", cerró la periodista.