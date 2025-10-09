Triple femicidio: piden la captura internacional del tío de "Pequeño J" y de "El Tarta"

En el marco de las investigaciones por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las recientes declaraciones de Celeste Guerrero, "la arrepentida" que dio detalles sobre los homicidios, ubican a Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", en la escena del crimen.

A su vez, según la confesión de la dueña del domicilio, otro de los identificados por Guerrero en la escena de los hechos fue David Gustavo Morales Huamani, alias "El Tarta"; uno de los principales sospechosos más buscados en el marco de la causa.

Ahora, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, tío del presunto narco Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y de David Gustavo Morales Huamani, conocido por sus dos apodos "El Loco David" y "El Tarta".

Dicha orden de captura internacional de ambos prófugos se llevó a cabo luego de que Guerrero identificara a ambos en la escena del triple crimen perpetrado en Florencio Varela.

La búsqueda de los dos prófugos

A la búsqueda de ambos sospechosos se han sumado tanto las fuerzas de seguridad del país, como las fuerzas de todo el mundo a través de Interpol. La descripción realizada por Guerrero en relación a Valverde Rodríguez señala que se trata de un hombre "alto y flaco" y que el día de los hechos llevaba puesto un camperón azul de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una gorra con visera negra.

Cuando la mujer lo identificó por las fotos que le mostraron, durante la indagatoria en el despacho del fiscal Adrián Arribas, dijo que era "uno de los sujetos que tenían guantes de látex" a los que vio cuando se fue de su vivienda.

Según el diario peruano La República, el alias de Valverde Rodríguez es "Chuman" e integra la banda "La Jauría". El hombre también fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 y registra varios viajes a la Argentina. El otro tío de Pequeño J, que también habría estado en territorio argentino, no fue reconocido por Celeste Guerrero.

Por su parte, David Gustavo Morales Huamani Guerrero fue identificado de la misma forma y la mujer señaló que también llevaba guantes. Este sospechoso también había sido nombrado por Víctor Lázaro Sotacuro, el supuesto remisero que fue apuntado -tras el giro en la causa- como el líder de la banda que cometió el triple femicidio.

Cuando fue nombrado por Sotacuro, el hombre se refirió a Huamani como "El Tarta" e indicó que fue él quien solicitó el viaje desde Florencio Varela había la Villa 1-11-14 y quien ingresó a su Volkswagen Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

Por el momento, la justicia sigue a la espera de la captura de ambos prófugos. Mientras tanto, continúan las indagatorias a los implicados hasta el momento.