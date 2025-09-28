Triple femicidio: la mamá de Morena acusó a “Patricia Bullrich de mandar a pegar a las madres"

Sabrina, madre de Morena, denunció haber sido agredida por la Policía tras la marcha en reclamo de justicia por el triple femicidio que conmociona a Florencio Varela. “Sacaron los palos y encima nos mandaron la motorizada”, relató. En este marco, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el protocolo represivo llevado a cabo.

Según imágenes, la represión se desató luego de que manifestantes intentaran proteger al periodista Roberto Funes Ugarte, acusado de haber dicho que “eso le pasó por puta”. “Sos una persona que lucha por los derechos de los gay y decís eso… no está bien de la cabeza”, cuestionó la mujer.

La madre de una de las víctimas recibió golpes que la obligaron a realizarse estudios médicos y apunto que “la Policía en vez de protegernos, dejan pasar a los que atacan. Las fuerzas son un asco”, expresó en Radio Rivadavia. También criticó el accionar de las autoridades: “¿Por qué no matan narcos? ¿Por qué hay narco peruano acá? Está todo tapado”.

En ese marco, apuntó directamente contra la ministra de Seguridad: “Patricia Bullrich manda a pegarle a jubilados y ¿no va a mandar a pegarle a las madres?”, dijo, visiblemente indignada en C5N. “Nos metieron con la familia equivocada. No nos van a callar. De última me van a hacer desaparecer a mí, a mi hermano, a los que gritemos. Pero vamos a seguir gritando”.

Triple crimen: la mamá de Morena no cree que “Pequeño J” sea el autor y acusó a la policía de encubrir narcos

En tanto, la madre de Morena se mostró wn desacuerdo ante las detenciones. “Ese Pequeño J no tiene ni cara de narcotraficante. Es una cargada. ¿En serio me dicen que es un asesino serial?”, ironizó. Ya son seis los detenidos, entre ellos Ariel Jiménez, señalado como quien cavó el pozo donde fueron halladas las jóvenes.

Sabrina rechazó cualquier vínculo de las víctimas con actividades ilícitas: “No tengo problema en que me investiguen, pero que lo hagan con pruebas concretas. Investiguen las tres familias, no supongan”.

Sobre el crimen, marcado por torturas y mutilaciones, afirmó: “Hicieron atrocidades con tres nenas. A mi hija la reconocieron por un tatuaje. Lo más aberrante fue lo de ella, porque se confundieron de persona. Yo quiero mantener su carita bailando con sus amigas. Pero voy a ir hasta lo último. Y los quiero con las tripas afuera como estuvo mi hija”. A pesar de las amenazas, aseguró que no piensa callarse: “¿Qué miedo voy a tener?”. Las familias cuentan con el patrocinio gratuito de Fernando Burlando y su socio.