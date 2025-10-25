Triple femicidio en Varela: detienen a una nueva acusada clave para el caso

Durante la mañana de este sábado, tras una testimonial clave de una testigo que se presentó ante la Justicia en las últimas horas, detuvieron a la esposa de Víctor Sotacuro, quien aseguró ser sólo un chofer pero terminó señalado como el líder de la banda narco que ideó el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. En las últimas horas, el fiscal Adrián Arribas confirmó que el motivo de los crímenes el "robo de estupefacientes", aunque no dio más detalles.

Según pudo confirmar El Destape, se presentó una testigo -de la cual no se dio a conocer su identidad- para prestar testimonio ante las autoridades policiales. "Indicó que la esposa de Víctor Sotacuro fue quien luego del hecho se deshizo de los celulares de su esposo y las víctimas; y que también tenía conocimiento de que iban a asesinarlas", señala el informe. A partir de esto, ordenaron la inmediata detención de Mónica Débora Mujica; efectuada por la Policía de la Ciudad durante la madrugada.

Noticia en desarrollo