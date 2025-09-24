La principal hipótesis de la Fiscalía N°2 y del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sobre el triple crimen de Florencio Varela es el de "venganza narco" y la reciente denuncia de la hermana de una de las victimas refuerza esta presunción.

Quien primero habló de la amenaza fue una mujer que no quiso dar testimonio frente a las cámaras de televisión que se encontraban cubriendo este miércoles la marcha por el asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Esta persona dijo ante medios de comunicación que una moto pasó por la puerta de la casa de Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, y empezó a tirotear la vivienda. Luego de ese incidente, pidieron auxilio a la Policía, pero el vehículo ya había se ido del lugar.

Luego, la misma Agostina utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y negó ser la que "entregó" a su hermana Lara. "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí que yo entregué a mi hermana. Me venís a tirar tiros a la puerta de mi casa. Andá a hablar a los peruanos. Yo también perdí a mi hermana", escribió en una historia de Instagram.

Triple crimen en Florencio Varela: cronología del hecho

Brenda, Morena y Lara, de 15 años, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada. Una cámara de seguridad registró que se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker. El camino del automóvil continuó por la zona de Crovara, luego ingresó a la Ciudad de Buenos Aires, siendo el destino final el municipio de Florencio Varela.

Gracias a la activación del celular de Lara, la policía localizó un domicilio en este partido bonaerense y, finalmente, fue allí el lugar en el que se produjo el hallazgo de los cuerpos de las tres chicas. Para los investigadores, es cada vez más claro que detrás de este triple crimen está el narcotráfico, ya que la dueña del domicilio, donde se encontraron los restos humanos, es familiar de un capo narco que opera en la villa 1-11-14.

El fiscal de la causa Gastón Duplaá ordenó la detención de esta mujer y su pareja y del conductor de la camioneta que llevó a las jóvenes hasta esa casa en Florencio Varela.