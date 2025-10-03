Dónde quedará detenido Matías Ozorio: se negó a declarar

Matías Ozorio, presunta mano derecha de "Pequeño J" y a su vez imputado como coautor del crimen de las tres jóvenes de La Matanza, arribó a la Argentina desde Perú en la noche del jueves. El hombre de 28 años, que fue capturado en Lima, tiene ciudadanía argentina y por eso, fue rápidamente expulsado de aquel país; algo que -por el momento- no ocurrió con Tony Janzen Valverde Victoriano.

Con el fiscal Adrián Arribas a la cabeza, está siendo investigado por el triple femicidio narco en Florencio Varela en el que torturaron y asesinaron brutalmente a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Bajo un importante operativo que llevó a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) junto con la Bonaerense, el avión llegó a Buenos Aires y aterrizó en el Aeropuerto de El Palomar casi a la medianoche. Desde allí, lo trasladaron hacia Puente 12 donde todavía Ozorio permanece detenido.

Por otro lado, este viernes por la mañana, Ozorio se sometió a una indagatoria por parte del fiscal a cargo, pero se negó a declarar. De esta manera, no dio ningún tipo de detalle de lo que podría haber ocurrido con las tres víctimas en ese domicilio de Florencio Varela la noche de viernes 19 de septiembre.

Una de las hipótesis de la fiscalía es la de venganza narco. Algunas de las jóvenes (se apunta concretamente a Lara Gutiérrez) le habrían robado dinero y droga a Pequeño J y éste habría ordenado matarlas.

Ni Ozorio ni "Pequeño J" tienen antecedentes penales en la Argentina. Sin embargo, al allanar la casa de la abuela de Ozorio ubicada en Parque Patricios, los investigadores dieron con que se trata de un ex trader repleto de deudas que, de alguna manera, se habría empezado a vincular con el líder narco Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J".

A este narcotraficante de 20 años sí lo sometieron a pericias psicológicas que dieron resultados escalofriantes: posee rasgos narcisistas, es agresivo y violento y tiene una personalidad con características psicóticas y psicopáticas. Es decir que estas particularidades lo harían capaz de liderar un grupo de delincuentes tan peligroso como este.