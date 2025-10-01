Cuándo se va a conocer la hipótesis central en el triple femicidio: la fecha clave por la apertura de celulares de los detenidos

Esta madrugada, en la UFI N° 12 de La Matanza se llevó a cabo una reunión informativa. A la misma asistió Fernando Burlando, quien, junto a su colega Diego Storto, defiende a la familia de Morena Verdi, una de las tres víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

En una improvisada rueda de prensa, la cual se dio en las puertas de la fiscalía, Burlando brindó a los medios información sobre la continuidad de la causa, sobre la cual dijo: "Yo creo que gran parte de los autores están detenidos".

A su vez, el abogado explicó la importancia, para la investigación, que significará la apertura de los teléfonos celulares de los nueve detenidos hasta el momento. El procedimiento fue pautado por la justicia para el próximo viernes.

“El viernes es la apertura de los teléfonos celulares, y a partir de ahí van a surgir elementos", declaró Burlando acerca de la fecha en que se llevará a cabo el proceso.

Asimismo, el letrado destacó el trabajo de la fiscalía: "La Fiscalía ha trabajado muy bien y ha obtenido pruebas que generaron la detención de todo el círculo de responsabilidades del triple crimen".

“A partir de esa apertura, van a despejar y confirmar muchísimas hipótesis de investigación, y eso va a ser lapidario”, agregó Burlando.

A todas las pruebas reunidas hasta el momento se le sumarán las pruebas que se recaben de los dispositivos celulares. Por su parte, Burlando adelantó que podría haber más detenidos en relación a los crímenes perpetrados en Florencio Varela y que tuvieron como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“No descarto más detenciones. Seguramente con la apertura de los dispositivos celulares va a haber mucha más información. Se está generando más prueba que puede derivar en más detenidos”, sumó el abogado.

Finalmente, el letrado aseguró que podríamos estar ante una "nueva etapa" de la investigación, a raíz de las pruebas que pueden surgir del contenido que se extraiga de los dispositivos celulares, gracias al "sinnúmero de pruebas" que pueden aparecer.

Los celulares otra vez protagonizan la causa

En la investigación que tuvo como trágico final la muerte de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, los celulares han sido una pieza fundamental durante todo el transcurso de la investigación.

En primer lugar, la primera pista cuando las jóvenes aún se encontraban desaparecidas fue que todos los celulares se apagaron a la misma hora. A su vez, fue la señal del celular de Lara Gutiérrez el que dio las coordenadas aproximadas de donde habían estado las chicas por última vez, direccionando la investigación hasta Florencio Varela.

Más adelante en la investigación, los celulares volvieron a ser una pieza clave cuando, gracias a la información brindada por su novia, los investigadores pudieron atrapar a "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple femicidio.

La detención del joven no se habría podido realizar de no ser por el rastreo a su celular que hicieron los agentes del caso. Mismo método que utilizaron para atrapar a su mano derecha Matías Ozorio.

Finalmente, y en vista de los acontecimientos recientes, todo parecería indicar que la información que los teléfonos celulares de los detenidos pueden brindar, será de vital importancia para una posterior causa judicial.