Así es la vida de Ozorio en la cárcel tras la detención por el triple crimen: "aprovecha su tiempo" y "lee mucho"

Por el crimen en Florencio Varela ya hay 9 detenidos y se están buscando a otros cuatro presuntos involucrados en el hecho, que al día de hoy se encuentran prófugos. Matías Ozorio, el joven señalado como "número dos" de Pequeño J e ideador conjunto del triple femicidio de Morena, Lara y Brenda, se encuentra detenido en una prisión del Servicio Penitenciario Bonaerense con medidas de seguridad extremas.

Según trascendió, Ozorio no participa de las actividades y los talleres del penal por las medidas de seguridad alrededor de él y por tal motivo, según indicaron fuentes cercanas al detenido, "se aburre". A raíz de ello, le pidió libros al juez Fernando Pinos Guevara para entretenerse en la celda donde reside.

La vida de Ozorio en la cárcel

Como se mencionó, el régimen de seguridad que recae sobre Ozorio le impide participar de actividades recreativas y talleres dentro del penal. Su abogado Esteban Díaz, a cargo de la Unidad de Defensa Descentralizada N°13 Departamental, presentó una nota dirigida al juez para solicitar material literario.

“La lectura resulta para Ozorio una actividad productiva mientras dure su encierro”, expresó el letrado en el documento presentado ante el juez y explicó que el sospechoso quiere “aprovechar su tiempo en detención”.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los dos prófugos con orden de Interpol de captura internacional: David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “El Tarta” y Manuel David Valverde Rodríguez, tío del presunto líder de la banda narcocriminal "Pequeño J". Los dos son ciudadanos peruanos y se estima que no se encuentran en el país. Cabe señalar que podría haber dos personas más buscadas por las autoridades.

El testimonio de Celeste

Al igual que el resto de los detenidos por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, Ozorio está sometido a un régimen de extrema vigilancia. Y es que desde el comienzo de la investigación sobrevuela la versión de que una organización narco de peso orquestó los crímenes que el grupo ya detenido llevó adelante.

Así lo confirmó Celeste Magalí González Guerrero, la mujer que alquilaba la casa de Florencio Varela donde torturaron y asesinaron a las chicas. En su declaración ante el fiscal Adrián Arribas dio detalles de los crímenes y de las operaciones de narcomenudeo que realizaba en el barrio junto a su pareja, Miguel Villanueva.

En su relato, la mujer estableció jerarquías que se desconocían y cambiaron el curso de la investigación. Su abogado, Daniel Giaquinta, después del testimonio ante Arribas, pidió que se extremen las medidas de resguardo en el penal de Sierra Chica para preservar la seguridad de su defendida.