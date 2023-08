Crimen de Morena: la fiscal desmintió a Kravetz por la supuesta confesión del menor de 14 años

La fiscal Silvia Bussano confirmó que no hubo un menor detenido, desmintió al precandidato a intendente de Lanús y dio detalles de los pasos a seguir en la inverstigación.

La fiscal del caso por el crimen de Morena, niña de 11 años atacada y asesinada por dos hombres en moto que buscaban robarle sus pertenencias, dio detalles de la investigación y dijo que no hubo un adolescente de 14 años detenido por el fatídico hecho ocurrido durante la mañana del miércoles en el partido de Lanús. A pesar de los rumores y las diferentes versiones, sostuvo que ningún menor confesó el hecho y que dicha información no está certificada en la causa. La carátula del caso, según confirmó, es "homicidio en ocasion de robo" y tiene como imputados a Miguel Ángel (28) y Darío Humberto Madariaga (25). "La fiscalía tiene las pruebas necesarias para acreditar prima facie que éstos son los autores del hecho", aseguró.

En declaraciones radiales, la fiscal Silvia Bussano manifestó que se realizaron -y seguirán realizando durante las próximas horas- medidas probatorias tras la identificación de los dos agresores. Ambos se encuentran aprehendidos y serán indagados este jueves. Más allá de los pasos a seguir, la fiscal contradijo a la versión de algunos medios. "No hay ninguna imputación de ningún joven en la causa. Lo que está en la causa, lo que puedo decir, es que hay dos personas mayores de edad identificadas como autores del hecho y después de dialogar con ustedes, les tomaré indagatoria", dijo en diálogo con El Destape Radio. Además, dijo que al momento del arresto no tenían droga ni estaban bajo los efectos de ningún estupefaciente. Tanto las cámaras de seguridad como las declaraciones de testigos fueron claves.

En ese sentido, Bussano remarcó que ningún adolescente de 14 años confesó el crimen y que dicha información no aparece en el expediente. "No tenemos certificado eso, ni que hayan ido a vender el celular -del cual se está realizando el seguimiento y tomando las medidas necesarias sobre las líneas- para comprar paco, tampoco que estaban consumiendo. Todo es materia de investigación", señaló. Hasta el momento, no hallaron el teléfono y según los familiares, solo se activaba por WiFi; razón por la cual será más complejo hallarlo.

La noticia del joven detenido se conoció después del mediodía: fue trasladado a la comisaría 5ta. de Lanús poco tiempo después del hecho, y diversos medios de comunicación indicaron que se trataba del sospechoso principal por el crimen de Morena. "Los menores fueron aprehendidos ayer, puestos a disposición, pero por un hecho que nada tiene que ver con esto. Yo soy fiscal de mayores, estando de turno suceden distintos hechos, no hay una sola cosa para investigar. En el momento que estábamos en la comisaría ingresaron menores pero por otros hechos", aclaró en diálogo con Radio Con Vos.

En diálogo con el mismo medio, minutos antes, el precandidato a intendente Diego Kravetz dijo lo contrario: confirmó que un menor confesó el crimen y que dicha confesión estaba escrita en la causa judicial. "El chico dijo 'fui yo', está escrito en la causa. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido", argumentó a pesar de que la fiscal a cargo de la causa lo contradijo.

"Desconozco de donde salieron todas estas versiones. Lo que digo desde ayer, es que yo hasta que no tenga algo para decir no iba a hablar. Solamente hablé cuando estaba certificada la mayoría de edad de los imputados", agregó la fiscal al charlar con El Destape Radio.

La fake news que buscó vincular a una diputada del FdT con el crimen

Más allá de la aclaración de hoy, desde Lanús y otros medios periodísticos vincularon a la legisladora Natalia Zaracho -que integra la lista del precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois- con uno de los adolescentes detenidos, asegurando que lo había representado tiempo atrás para evitar su arresto. Se trata de un incidente del 16 de febrero, cuando la diputada del Frente de Todos (FdT) quedó detenida durante tres horas por mediar en la vía pública y resguardar la seguridad física de un menor golpeado por efectivos de la Policía Bonaerense.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) lamentó la dolorosa muerte de Morena, exigió justicia y pidió que "responsables materiales y políticos" se hagan cargo del papel que cumplen. También se defendió de los ataques infundados de parte de la oposición: "Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado". Y aclaró: "Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con este, yo no intervine nunca en el trabajo de la policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido".

Dicha versión surgió en algunos medios que citaron al gobierno municipal de Néstor Grindetti y al de Kravetz -intendente interino- para apuntar contra Zaracho. "El chico que confesó el crimen de Morena es el mismo adolescente que había sido detenido en marzo y que fue defendido por Zaracho", dijeron "fuentes de la Municipalidad de Lanús" a La Nación, según especifica el propio medio. Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum, donde se vivieron fuertes momentos de tensión, Kravetz fue consultado sobre la vinculación de la diputada.

"Pero explicame qué tiene que ver Natalia Zaracho en la muerte de Morena", le preguntó el comunicador. El funcionario respondió que "nada" y ante la repregunta de por qué la mencionó, se defendió: "Porque es el mismo menor". Entre sorprendido e indignado, Tenembaum lanzó: "El mismo menor que no mató a Morena y vos mencionás a Zaracho en un reportaje". Y el interino insistió, a pesar de la desmentida desde la fiscalía: "El chico dijo en la causa judicial que fue él, a partir de las cámaras nuestras se descubrió que no fue, pero él se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban".