Cancillería pidió a los argentinos que no viajen a Irán por la tensión política

A partir de las protestas masivas en Irán, la Cancillería argentina pidió a los argentinos que eviten viajar hacia territorio iraní, a la par que imploró a los que ya estuvieran en el país oriental que extremen los cuidados a la hora de transitar en el país oriental. El Ministerio de Exteriores publicó el pedido en un comunicado este viernes, en el que decretaron el alerta consular frente a la situación en Irán. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump se metió en el escándalo, amenazando con intervenir si el gobierno iraní llegase a reprimir con violencia las protestas.

La República Islámica de Irán enfrenta su sexto día consecutivo de manifestaciones masivas en todo su territorio, con foco principal en Teherán y con varios muertos y heridos en otras regiones del país. Las movilizaciones surgieron a partir de la devaluación frente al dólar del rial iraní, la moneda nacional, que fue confirmada por el Gobierno a finales de la semana pasada y desplomó la economía de los pequeños y medianos comerciantes, que salieron a la calle a reclamar por los aumentos de precios. El Gobierno de Irán sospecha de que puede haber influencia exterior para generar un clima de desestabilización, por lo que amenazaron con "medidas severas" a los manifestantes en caso de confirmar sus hipótesis.

"Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país. A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación", escribieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Irán.

La amenaza de Trump de intervenir en el conflicto interno de Irán

En medio del escándalo, el presidente Trump se metió en la polémica al publicar este viernes un posteo en su cuenta de Truth Social, en la que amenazó a Irán con "salir al rescate" de los manifestantes, en caso de enterarse de que fueran reprimidos con disparos por la policía iraní.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió el republicano esta tarde. "Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó el mandatario en su mensaje.

Por su parte las autoridades iraníes condenaron de manera unánime las afirmaciones de Trump y amenazaron con cometer "graves consecuencias" en caso de cualquier intervención. "“Trump debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos", afirmó en su cuenta de X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Al pie de su mensaje, advirtió además que "el pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura". "Deben ser cuidadosos con la seguridad de sus soldados", concluyó.

Sexto día de protestas en Irán suman consignas en contra del Gobierno y del Ayatolá

Más allá de que el detonante de las protestas en Irán fue la crisis económica que atraviesa el país, las manifestaciones tomaron este viernes un tono mayormente político, con consignas en contra la República Islámica.

De acuerdo a fuentes en el lugar, los manifestantes salieron a la calle este viernes por la noche con lemas contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, según imágenes publicadas por militantes en redes sociales.

Asimismo, en las ciudades de Marvdasht, Kuhdasht y Fuladshahr se realizaron los funerales de tres manifestantes muertos, que tuvieron la participación de cientos de personas y gritos contra la República Islámica y a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví, cuyo príncipe heredero, Reza, está exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Las protestas en Irán se desataron el domingo pasado, motivadas por la crítica situación económica, que está marcada por una inflación anual del 42%, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52% respecto al mismo periodo del año anterior.