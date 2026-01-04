EN VIVO
UNIDO

Starmer dice que un cambio de liderazgo en Reino Unido "no sería de interés nacional"

04 de enero, 2026 | 09.07

‍El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el domingo que seguirá ‍en el poder ⁠el año que viene por estas fechas, pese al bajo registro que muestra en las encuestas y las especulaciones sobre un posible desafío a su liderazgo.

Starmer declaró a Laura Kuenssberg, de la BBC, que no está en el interés nacional "sustituir ‌constantemente al líder" del país, como había ⁠ocurrido con el anterior ⁠Gobierno conservador.

Su Partido Laborista marcha por detrás del populista Reform UK en los sondeos, ‍18 meses después de obtener una aplastante victoria en las ⁠elecciones nacionales de 2024. 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ‌valoración personal del primer ministro se encuentra en mínimos históricos mientras los laboristas se preparan para las elecciones locales de Inglaterra, Gales y Escocia ‌en mayo.

Starmer ‌afirmó que las elecciones no serán un "referendo" sobre su Gobierno, sino que los laboristas "lucharán por cada voto".

A la pregunta de si se ​daría alguna circunstancia en la que pudiera dimitir si los malos resultados provocaran un desafío a su liderazgo, dijo que mantendría el rumbo.

"Bajo el último gobierno vimos constantes cambios de liderazgo y de equipos, ‍lo que causó un caos total, y es una de las razones por las que los conservadores fueron expulsados de forma tan contundente en las últimas elecciones", ​comentó.

"Nadie quiere volver a eso. No sería de interés nacional. Sabemos por esa evidencia lo ​que ocurre si se va por ese camino caótico, y yo no ⁠voy a llevarnos de nuevo a ese tipo de caos", agregó.

Con información de Reuters

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas