Starmer dice que un cambio de liderazgo en Reino Unido "no sería de interés nacional"

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, caminando junto al número 10 de Downing Street en Londres, Reino Unido.

‍El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el domingo que seguirá ‍en el poder ⁠el año que viene por estas fechas, pese al bajo registro que muestra en las encuestas y las especulaciones sobre un posible desafío a su liderazgo.

Starmer declaró a Laura Kuenssberg, de la BBC, que no está en el interés nacional "sustituir ‌constantemente al líder" del país, como había ⁠ocurrido con el anterior ⁠Gobierno conservador.

Su Partido Laborista marcha por detrás del populista Reform UK en los sondeos, ‍18 meses después de obtener una aplastante victoria en las ⁠elecciones nacionales de 2024.

La ‌valoración personal del primer ministro se encuentra en mínimos históricos mientras los laboristas se preparan para las elecciones locales de Inglaterra, Gales y Escocia ‌en mayo.

Starmer ‌afirmó que las elecciones no serán un "referendo" sobre su Gobierno, sino que los laboristas "lucharán por cada voto".

A la pregunta de si se ​daría alguna circunstancia en la que pudiera dimitir si los malos resultados provocaran un desafío a su liderazgo, dijo que mantendría el rumbo.

"Bajo el último gobierno vimos constantes cambios de liderazgo y de equipos, ‍lo que causó un caos total, y es una de las razones por las que los conservadores fueron expulsados de forma tan contundente en las últimas elecciones", ​comentó.

"Nadie quiere volver a eso. No sería de interés nacional. Sabemos por esa evidencia lo ​que ocurre si se va por ese camino caótico, y yo no ⁠voy a llevarnos de nuevo a ese tipo de caos", agregó.

Con información de Reuters