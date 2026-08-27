Cortes en Núñez por obras: la Ciudad activa nuevos desvíos al tránsito, ¿Cuáles serán las calles afectadas?

La obra de ampliación del Puente Labruna vuelve a modificar la circulación en Núñez con nuevos cortes y desvíos programados. El Gobierno de la Ciudad informó que entre el miércoles 26 y el sábado 29 de agosto, de 10 a 16 horas, permanece cerrado el ingreso a la avenida Lugones desde Campos Salles por trabajos vinculados con la construcción del trazado.

El esquema afecta a uno de los principales puntos de conexión entre el barrio, el corredor de Lugones, la avenida del Libertador y el entorno del estadio de River. Para quienes necesitan acceder a Lugones, se establecieron recorridos alternativos por la avenida del Libertador hacia General Paz o mediante la avenida de los Ombúes.

Las modificaciones se suman a las implementadas en la zona como parte de la ampliación del Puente Labruna para aumentar la capacidad vial y mejorar la conexión entre Núñez, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y los corredores de Lugones y Cantilo.

¿Qué calles estarán afectadas por la obra de ampliación del Puente Labruna?

Hasta el sábado 29, el ingreso a Lugones desde Campos Salles estará cerrado de 10 a 16. Como alternativa, los vehículos pueden continuar por avenida del Libertador hasta el acceso a General Paz en sentido hacia Lugones o avanzar hasta avenida de los Ombúes para incorporarse a Lugones.

El Gobierno porteño también anunció otros cortes totales vinculados con las obras y con la circulación en el entorno de River. Entre ellos figuran avenida Udaondo entre avenida del Libertador y AU Lugones, avenida Figueroa Alcorta entre Monroe y avenida Udaondo, el Puente Labruna y la bajada desde AU Lugones hacia avenida Udaondo.

También se registran restricciones en distintos cruces de la zona: Tegucigalpa y avenida del Libertador, Nicanor Méndez y Monroe, Rafael Hernández y Monroe, Leopoldo Quinteros y avenida del Libertador, Rafael Hernández y avenida del Libertador y Campos Salles y avenida del Libertador.

Los cortes forman parte de una sucesión de intervenciones que acompañan la ampliación del Puente Labruna. Durante los últimos meses se modificaron sentidos de circulación, giros y accesos para adaptar la red vial al avance de los trabajos. En mayo, por ejemplo, la avenida Udaondo pasó a tener sentido único entre Del Libertador y Lugones, mientras que Campos Salles adoptó sentido hacia Lugones en ese mismo tramo.

El objetivo de la obra es ampliar la capacidad del Puente Labruna y reorganizar los movimientos vehiculares en uno de los accesos al sector norte de la Ciudad.