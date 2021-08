Reporte de COVID-19 en Argentina: 276 muertes y más de 13 mil casos en un día

El país ya superó las 107 mil víctimas por la pandemia. Con respecto a la ocupación de camas, Salud reveló que hay un 53% de ocupación en todo el país.

El Ministerio de Salud confirmó que, en las últimas 24 horas, hubo 13.786 nuevos casos de COVID-19 y además indicó que hubo 276 fallecimientos durante la jornada. En total son 107.023 las víctimas y 4.989.402 los contagiados por coronavirus en el país.

Con respecto a la cantidad de camas, el informe sostiene que hay 3.714 personas internadas en las camas UTI. En total hay, por otro lado, 52,6% de ocupación a nivel AMBA mientras que en todo el país el número es de 53,5%. De acuerdo con el último reporte diario, del total de decesos, 147 corresponden a hombres, 126 a mujeres, y de tres personas no se registraron datos de sexo.

Hoy la provincia de Buenos Aires reportó 3.559 nuevos casos, con un total de 1.990.292 acumulados. El segundo distrito que reportó un número elevado de contagios fue Córdoba con 2.130 casos y un acumulado de 477.700, le sigue Santa Fe con 1.077 (452.246), Tucumán con 1.056 (184.445) y la Ciudad de Buenos Aires con 711 (493.620).

En Catamarca se registraron 318 casos y un acumulado de 43.601; Chaco, 406 (93.333); Chubut, 224 (77.327); Corrientes 42 (81.612); Entre Ríos, 397 (129.617); Formosa, 243 (57.089); Jujuy, 193 (44.425); La Pampa, 283 (62.819); La Rioja, 296 (29.475); Mendoza, 431 (156.215); Misiones, 182 (31.636); Neuquén, 238 (108.644); Río Negro, 319 (93.781); Salta, 398 (76.826); San Juan, 316 (62.048); San Luis, 332 (76.208); Santa Cruz, 70 (58.181); Santiago del Estero, 529 (75.265); y Tierra del Fuego, 36 (31.442).

Con respecto a la vacuna, hasta hoy y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 38.505.454 dosis en todo el país, de las cuales 33.432.831 ya se aplicaron. De ese total, 25.686.966 personas recibieron una sola dosis, mientras que 7.745.865 completaron el proceso de vacunación.

Por otro lado, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consignó este jueves que, a raíz de dos casos positivos de coronavirus detectados en la ciudad de Buenos Aires con la variante Delta y "sin un vínculo epidemiológico claro", fueron "aisladas más de 50 personas y testeadas más de 300", de las cuales tres resultaron positivas hasta el momento y se aguarda ahora la determinación de si tienen o no la variante más contagiosa de la enfermedad.



"Detectamos dos casos de variante Delta sin un vínculo epidemiológico claro que hemos bloqueado aislando más de 50 personas y testeando a más de 300, de los cuales hasta el día de hoy hemos tenido 3 positivos que aún no confirmamos si son variante Delta o no", detalló este jueves Quirós en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.