Mauricio Macri reapareció en la vida política de la Argentina y dejó varias frases importantes en relación al futuro. Durante el encuentro del PRO, realizado este sábado en el campus virtual, dejó en claro que Juntos por el Cambio no tiene dudas en relación a las próximas elecciones. "Nos dijeron que si queríamos opinar, hiciéramos un partido. 'Compitan y ganen'. Y lo hicimos, ganamos. ¿Y saben qué? Lo vamos a volver a hacer", expresó.

Al mismo tiempo, se mostró muy crítico con las medidas tomadas por el Gobierno actual en relación a la pandemia por COVID-19. "Estoy muy preocupado por el presente, triste porque veo la angustia de la gente sobre la actualidad, su trabajo, su salud y su futuro. Pero eso no cambia mi optimismo, sigo siendo muy optimista con lo que viene. Porque nunca la Argentina estuvo movilizada como hoy, nunca hubo tantos argentinos convencidos que tenemos derecho a un mejor futuro. Que no nos vamos a resignar y lo expresamos libremente con fuerza, convicción y de forma pacífica", manifestó.

De todas formas, dejó un peligroso mensaje a favor de las marchas anticuarentena. "Esta fortaleza de esta unidad debe ponerse al frente con la gente para defender estos valores cada día más. A cuanto más atropello, más firmeza. Les pido a todos que sigan batallando como lo están haciendo para volver a normalizar el país lo antes posible, necesitamos volver a circular libremente por la Argentina. Necesitamos trabajar, ir a los hospitales a atendernos, volver a educar a nuestros hijos, a comerciar. Esto no es sano, esta cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño", disparó.

Por último, el ex mandatario envió un mensaje para sus seguidores y se mostró ilusionado de cara a lo que viene. "Confío que juntos lo vamos a lograr, lo estamos haciendo. No están solos, no estamos solos. Juntos por el Cambio está para acompañar y empujar junto a todos los argentinos de bien que le dicen no al pobrismo, a los privilegios. Que le dicen sí a la cultura del trabajo, al esfuerzo personal, a la libertad de decidir modernizarnos y ser parte del mundo. Esos valores que nos van a llevar a la Argentina que soñamos", sentenció.

Recordemos que el próximo 12 de octubre, por convocatoria a través de las redes sociales, la oposición convocó a un nuevo banderazo contra el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, compartió un video en su Twitter Oficial y se sumó a la marcha "por nuestra libertad, nuestra República, la economía, la salud y la educación".

Este sábado, el Ministerio de Salud de la Nación registró 12.414 nuevos casos de coronavirus en todo el país y Argentina contabiliza un total de 883.882 positivos desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado. Además, se confirmaron 357 nuevas muertes en todo el territorio y el porcentaje de ocupación total de camas preocupa cada vez más: 63,9% en Nación y 63,3% en AMBA.

