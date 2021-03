La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este jueves por la tarde que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años para combatir al coronavirus. Cabe destacar que dichas dosis solo podían ser aplicadas en personas de entre 18 y 59 años, parte o no de los diferentes grupos de riesgo y trabajadores de salud, esenciales o de seguridad si se encuentran en el mismo grupo etario.

Con esta nueva determinación, la vacuna china provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá comenzar a utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo como ya venía ocurriendo con la Sputnik V, la de Oxford-AstraZeneca y la Covidshield de la India. Siguiendo esta línea, la ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.

Tras los últimos estudios, el grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años. Según el ensayo clínico en cuestión, participaron 25.730 voluntarios y la eficacia es del 78,89%. Además, la ministra Vizzotti comunicó la recomendación durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) donde se analizan permanentemente las distintas estrategias de vacunación para fortalecer la respuesta a una segunda ola de casos de COVID-19.

Todavía se desconoce cuándo llegarán nuevas vacunas de Sinopharm o Covidshield pero sí se confirmó, a través de Aerolíneas Argentinas, la salida del noveno vuelo rumbo a Moscú para traer 800 mil nuevas dosis de la Sputnik V luego de que el jueves anterior llegaron 500 mil dosis -300 mil de la primera y 200 mil de la segunda-. En el medio continúan con una campaña de vacunación a contrarreloj para evitar o lograr, al menos, que la segunda ola sea lo más leve posible para el sistema sanitario que continúa colapsando en el resto dela región sudamericana.

En diálogo con El Destape, la ministra de Salud de la Nación remarcó: "En la segunda ola, si tenemos una buena parte vacunadas, van a fallecer menos y habrá menos hospitalizaciones. El año pasado fortalecimos los cuidados, aumentamos las camas de terapia en un 50% y los respiradores en un 70%". Mientras que, pensando en el futuro y en las vacunas, manifestó: "El objetivo es vacunar 5 millones de personas en los próximos 45 días. Queremos recibir más dosis. Seguimos trabajando con China y con Covax".