Carla Vizzotti reveló cuál es la variante del COVID-19 predominante en el país

La ministra de Salud detalló cuál es la situación epidemiológica en el país. En este marco, destacó que se aplicaron un promedio de 300.000 dosis diarias, que en este mes se llegará a los 7 millones de inoculaciones.

En el marco de situación epidemiológica de la Argentina por la pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, detalló cómo se encuentra el panorama sanitario del territorio nacional tras las flexibilizaciones dispuestas por el Gobierno nacional y la circulación de las nuevas variantes del virus.

En este sentido, la ministra de Salud se refirió a las últimas flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno y aclaró que "se fueron ampliando progresivamente las aperturas en función de los datos epidemiológicos". "La realidad es que la Argentina en estos momentos no tiene la variante Delta como predominante y eso nos pone en una situación realmente ventajosa y pone en valor todas las medidas que se han tomado para retrasar su llegada", enfatizó.

En este momento tenemos una predominancia de la variante Manaos. COMPARTIR:

En ese marco, detalló que "tenemos alrededor de 100 casos de (la cepa) Delta, y en este momento tenemos una predominancia de la variante Manaos, y la situación epidemiológica tampoco nos muestra un cambio que nos haga sospechar que puede haber circulación de Delta".

Aún así, la ministra destacó que "eso no quiere decir que no la tengamos en una semana, pero trabajamos para que eso no suceda ya. Esta es la semana 11 en que baja la cantidad de casos y las internaciones, por eso podemos avanzar en aperturas y en medidas de reinicio de actividades".

Tercera dosis para grupos de riesgo

En este sentido fue que Vizzotti ratificó que se está analizando "dar algún refuerzo luego de la segunda dosis a grupos específicos, sobre todo, personal de salud y personas inmunocomprometidas, para más adelante, pero esto no va a ser antes de fin de año, seguramente".

Por otra parte, explicó que "venimos viendo un descenso sostenido en la cantidad de muertes, a pesar de que a veces ocurre, como ayer, que hay un desfase entre la fecha real del fallecimiento y la de la notificación del mismo por parte del distrito correspondiente". "La mitad de las muertes de ayer fueron del mes de junio, y otras de meses previos", detalló.

Vacunación contra el COVID-19: combinación y el acuerdo con Pfizer-BioNTech

Respecto al avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19, Vizzotti confirmó que se aplicaron un promedio de 300.000 dosis diarias, que en este mes se llegará a los 7 millones de inoculaciones, y que esa cifra arrojaría "un porcentaje muy alto de cobertura con esquema completo" en los mayores de 50 años.

"Ahora tenemos un promedio de entre 250.000 y 300.000 dosis aplicadas por día, y hemos superado los dos millones por semana. En las últimas dos semanas de agosto llegarán muchas vacunas, sobre todo de Astrazeneca, con lo que estaremos aplicando siete millones de dosis este mes, lo que duplica la cantidad que se venía registrando", celebró Vizzotti en diálogo con radio Continental.

En esa sentido, la funcionaria explicó que "esa cantidad nos daría un porcentaje muy alto de cobertura y vacunación de esquema completo en los mayores de 50 años, que son el objetivo principal pensando en disminuir hospitalizaciones y muertes". Frente a la posibilidad de combinar vacunas, señaló que "no es que la gente puede elegir qué dosis aplicarse. La vacunación es optativa, por eso se le ofrece completar el esquema con la combinación. Si decide que no, espera la segunda dosis homóloga".

Por último, hizo referencia al convenio para traer vacunas de Pfizer y precisó que "se necesita completar el último tramo del contrato final de logística. Ya anunciamos el acuerdo vinculante, y ahora estamos trabajando para acelerar los temas logísticos". En ese punto, recordó que "esa vacuna se traslada de una manera muy particular y específica, y se tienen que reacondicionar y volver a distribuir en las provincias". Vizzotti agregó que, "luego de esos trámites, se firmará el contrato final con su cronograma de entrega".