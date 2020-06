¿Cómo funciona la innovadora cápsula para transportar pacientes de COVID-19 diseñada por una clínica argentina?

A principios de este año, la Clínica Cruz del Sur (Santa Cruz) diseñó una cápsula para transportar a pacientes con COVID-19 que, en principio, tiene como objetivo cubrir una necesidad del sistema sanitario como lo son las tomografías de tórax a pacientes sospechosos, ya que uno de los primeros síntomas de esta enfermedad se manifiesta en forma de neumonia bilateral atípica. Por el momento, la clínica donó una cápsula a cada hospital del sur (Hospital Zonal de Caleta Olivia y Hospital Regional de Comodoro Rivadavia) y en esta semana se prevé que llegue una donación al Hospital Militar. ¿Cómo funciona esta novedosa aliada contra el enemigo invisible?

La capsula de traslado es novedosa y se diferencia de las que en la actualidad se pueden ver, ya que esta diseñada específicamente para poder realizar las tomografías a los pacientes sin salir de la misma. Esto es así debido a que se construyó con el tamaño adecuado para ingresar en el tomógrafo, y ninguno de los materiales es de metal para no distorsionar la imagen. Ademas de resultar eficaz para evitar la propagación del virus en los traslados que se tuvieran que realizar a los pacientes sospechoso o confirmados de COVID-19, puede ser útil también para el traslado de pacientes con otras patologías que requieran aislamiento ya que funciona tanto para no contagiar como para no ser contagiado, tales como pacientes inmunosuprimidos.

Entre las ventajas de la cápsula, el personal de salud podrá trabajar más tranquilo y disminuir el uso de insumos que requieren la atención de los pacientes afectados. Al estar dentro de la cápsula, el o los médicos se aseguran que no se contaminarán con el virus ni el virus se esparcirá por la ambulancia. Más allá de esto, es obligatorio que todo el personal de salud utilice la protección requerida para estos casos, pero esta nueva herramienta podría aliviar un poco el nivel de estrés de los trabajadores que en este momento son un bien valioso.

Para la desinfección de este artefacto se utiliza LT8, rociándolo luego del uso con algún paciente. También cuenta con un ventilador incorporado para la circulación del aire en su interior con un filtro de respirador a los fines de que los virus y bacterias no puedan egresar o ingresar al mismo, funcionando la capsula como una barrera física contra el virus. Como si fuese poco, esta innovadora cápsula argentina consta también de unos guantes que están de forma permanente, para que el operador sanitario pueda mover o colocar una mascarilla al paciente sin tener que abrir la capsula para desarrollar tal actividad.