Preocupación en Córdoba por la muerte de otra nena: seis menores fallecidos en septiembre

Una nueva muerte infantil conmociona a la provincia de Córdoba. Una nena de 12 años falleció en su casa de barrio Nueva Ferreyra, en el sudeste de la Capital, este martes por la tarde: tenía antecedentes cardíacos y a los 4 años había sido operada con la colocación de un catéter.

De acuerdo a lo que precisó la familia a El Doce, Cielo Espinoza Salvatelli empezó a sentirse mal de forma repentina y murió mientras esperaba al servicio de emergencias. Aunque en un primer momento los médicos creyeron que se trató de una muerte súbita, le hicieron estudios forenses y se encontraron con que el tubo insertado años atrás se obstruyó.

Su hermana Lucila relató lo que vivió su familia en los momentos más dramáticos. “Mi mamá me llamó, yo no estaba en el domicilio. Me dijo que mi hermana había fallecido, me fui con mi pareja para la casa y cuando llegamos, vino el 107”, comentó. Y siguió: “Nosotros íbamos atrás de la ambulancia con el Uber, pero hacía ya como media hora que la habían llamado. Primero fue la Policía y de ahí la derivaron al 107”.

A la pequeña le realizaron estudios en el lugar, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. “Primero la dieron como muerte súbita y por haber sido en el domicilio la judicializaron. Vino la Policía Forense y le hicieron la autopsia”, señaló en diálogo con Noticiero Doce. En ese sentido, explicó que los estudios mostraron que el catéter se había tapado y “no irrigaba sangre como tenía que irrigar”.

Lucila la recordó con profundo dolor, pero también con ternura: “Todos en mi familia somos muy creyentes, así que la dejamos en manos de Dios y sabemos que ahora hay un ángel más”. “La vamos a recordar con la hermosa sonrisa que tenía y las risas”, añadió.

Cielo iba a 1° año del Instituto Secundario Orientado y Técnico Carlos María de Alvear, de barrio Los Eucaliptus. Desde la escuela emitieron un comunicado en el que lamentaron su deceso e informaron que este miércoles cerrarían por duelo.

“La comunidad educativa del Institulo Carlos María de Alvear acompaña a su familia, compañeros y amigos en este momento tan difícil, elevando nuestras oraciones y sentimientos de cercanía y consuelo”, expresaron. Y añadieron: “El paso de cielo por nuestra escuela, aunque breve, dejó huellas de ternura y alegría que permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ella”.

Córdoba: el resto de los casos trágicos que preocupan a las autoridades

El caso conmociona a la provincia, ya que en el último mes hubo otros cinco fallecimientos de menores por muertes súbitas, descompensaciones y problemas cardíacos. La repetición de los eventos en un período tan corto encendió las alarmas y llevó a las autoridades sanitarias y judiciales a trabajar en conjunto para determinar si existe algún vínculo entre los casos o si, por el contrario, se trata de una coincidencia.

El origen de esta trágica seguidilla tuvo lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde un joven de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. El medio local La Nueva Mañana informó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso.

El fallecimiento del adolescente se sumó a otros casos recientes: uno de ellos sucedió en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores: un joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió un episodio de muerte súbita.

En otro suceso similar, Santino López, también de 13, se desplomó mientras participaba de un partido en el Club Ilusión del Norte. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron estabilizarlo y se constató su deceso.

Mientras que en otro hecho trágico, Lautaro Maineri, de 15 años, murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. El joven, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó de manera repentina, lo que provocó alarma entre sus amigos y docentes.

Hace poco más de 10 días, una muerte se produjo en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios. Thian Toledo, un niño de 7 años, falleció durante un cumpleaños en el departamento de Río Tercero. El lamentable episodio ocurrió mientras el nene jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el menor se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.