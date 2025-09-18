Córdoba: un nene de 7 años murió en un cumpleaños y ya son cuatro los menores fallecidos por muerte súbita en una semana

Una trágica serie de cuatro muertes súbitas de menores de edad en apenas cinco días generó un profundo dolor e inquietud en la provincia de Córdoba. La repetición de los eventos en un período tan corto encendió las alarmas y llevó a las autoridades sanitarias y judiciales a trabajar en conjunto para determinar si existe algún vínculo entre los casos o si, por el contrario, se trata de una coincidencia.

El caso más preocupante ocurrió en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios tras la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en el departamento de Río Tercero. El lamentable hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 20 horas, mientras el nene jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el nene se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

La tía abuela del menor, Ana Toledo, describió la triste secuencia de los hechos: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La noticia de la muerte de Thian sumió a la familia en una profunda angustia, como relató Ana Toledo: “Llamé a la madre y me dijo que el chiquito estaba muerto”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

La familia insistió en que el niño no presentaba antecedentes médicos que pudieran anticipar un desenlace de este tipo y, según su familia, la ambulancia demoró en llegar al lugar. El traslado de Thian al hospital local se realizó cuando ya presentaba signos vitales muy débiles, según informó la Policía. Una vez en el centro de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo de Thian fue sometido a una autopsia y se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte.

En el contexto de este doloroso episodio, madres del colegio al que asistía el nene organizaron una colecta para colaborar con la familia en los gastos del sepelio. “Están atravesando un momento de profundo dolor. Quienes deseen acompañarlos pueden colaborar con los gastos”, expresaron en un mensaje difundido a la comunidad.

Los otros casos de los adolescentes fallecidos en Córdoba

El origen de esta trágica seguidilla tuvo lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde un joven de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar el pasado jueves cerca de las 13.45, en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. El medio local La Nueva Mañana informó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y confirmaron la causa. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Fuentes vinculadas al caso informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

El fallecimiento del adolescente se sumó a otros dos casos recientes en territorio cordobés. Uno de ellos sucedió en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores: el joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió un episodio de muerte súbita. El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la Avenida Concejal Felipe Belardinelli.

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al hospital de niños. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento, dejando un profundo dolor en su familia, amigos y entorno deportivo.

El caso más reciente involucró a Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que falleció tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. El joven, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó de manera repentina, lo que provocó alarma entre sus amigos y docentes.

Lautaro fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Fuentes médicas confirmaron que el menor se mantuvo en estado vegetativo hasta el momento de su muerte.

El coordinador de fútbol, Gabriel Peralta, recordó que el domingo previo al trágico desenlace, lo vio durante un partido en la cancha de Juvenil de barrio Comercial. “Lo vimos bien, estaba bien, no presentaba ningún problema. Cuando terminó el partido lo abracé, le dije que había tenido un muy buen partido, nos abrazamos sin saber que iba a ser el último abrazo que le iba a dar”, expresó en diálogo con el programa Arriba Córdoba.

El presidente del Club All Boys, Marcelo Capdevila, recordó al joven como “un chico muy alegre, muy divertido, un chico que venía a entrenar”, y destacó su compromiso con el deporte, ya que incluso entrenaba con el equipo femenino debido a la incompatibilidad de horarios con sus clases escolares.