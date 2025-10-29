La Universidad Nacional de Córdoba le entregará un Honoris Causa a Jorge Alemán

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le otorgará el doctorado Honoris Causa al reconocido psicoanalista, filósofo y politólogo Jorge Alemán. La ceremonia se realizará el próximo viernes 31 de octubre a las 17.

La entrega del Honoris Causa a Alemán se llevará a cabo en el en el Salón de Grados del Antiguo Rectorado, en la calle Obispo Trejo 242. Al día siguiente, el sábado primero de noviembre, Alemán encabezará un conversatorio en la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores de la misma universidad, desde las 11.

La distinción para Alemán la solicitó el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC. "Sus aportes se expresan en el modo singular en que tomó el legado del psicoanálisis y lo puso al servicio del entendimiento de lo político y del análisis social contemporáneo", explicó la resolución por la que el FFyH pidió que se le otorgue el Doctorado Honoris Causa.

"La honestidad intelectual, energía inagotable, trabajo permanente, compromiso inclaudicable con causas nobles en todos los espacios en los que le tocó actuar, fundamentalmente en aquellos vinculados a la construcción y sostenimiento de lo ‘común’ y el ‘lazo social’, especialmente en lo relacionado a la educación pública dan cuenta del relevante prestigio nacional e internacional", continuó el texto del Consejo Directivo, quien también destacó al psicoanalista, psicólogo y politólogo por la creatividad, diversidad y rigurosidad de su pensamiento.

En paralelo, la Facultad de Filosofía y Humanidades destacó el reconocimiento e invitó a participar de la ceremonia con un comunicado: "Jorge Alemán Lavigne es un asiduo visitante a la Universidad Nacional de Córdoba, donde brindó conferencias, conversatorios y presentaciones de libros, además de su participación activa en la Cátedra Libre Deodoro Roca, que llevan adelante la Facultad de Filosofía y Humanidades junto con el gremio de docentes investigadores Adiuc. Esta vez, llegará a nuestra ciudad a recibir la máxima distinción académica de la Casa de Trejo".

"Los aportes de Jorge Alemán Lavigne se expresan en el modo singular en que tomó el legado del psicoanálisis y lo puso al servicio del entendimiento de lo político y del análisis social contemporáneo. Con este movimiento epistemológico y político, sus reflexiones han generado un nuevo espacio de pensamiento que ha adquirido estatuto propio bajo el sintagma 'Izquierda Lacaniana', cobrando creciente presencia a nivel internacional y transformándose en una referencia ineludible para pensar la vinculación entre subjetividad y política", añadió la facultad de la UNC.