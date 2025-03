Investigan la muerte de un hombre en una estación de servicio y sospechan de la Policía

El hombre había llegado a la estación a bordo de su Ford Ecosport. Foto: Paula Salort / ElDoce

Una pelea en una estación de servicio en la provincia de Córdoba terminó con un hombre muerto y, según denuncia la esposa de la víctima “efectivos policiales lo asfixiaron”. El resultado de la autopsia será clave. La apertura de una investigación está ligada la Policía, debido a que la esposa de la víctima denunció que los agentes lo asfixiaron. En la madrugada de este lunes feriado, el conductor y un empleado de la estación de servicio, ubicado en la esquina de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, comenzaron a discutir por la carga de nafta.

Ante el incremento de la agresividad en el establecimiento, se dio aviso a la Policía y un patrullero que pasó por el lugar se detuvo para tratar de controlar la situación, algo que no ocurrió. El hombre falleció en medio de la pelea y su esposa y otro testigo indicaron que “fue responsabilidad de los agentes policiales que lo asfixiaron”.

“Estaba en el móvil y del móvil lo sacaron desplomado, lo quisieron reanimar y no pudieron, vino el servicio del 107 y me dijeron que mi marido estaba muerto”, relató la mujer en diálogo con el canal El DoceTv. En este sentido, recordó que su marido, de 39 años, llegó a decir que algo le pasaba: “Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él les gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”.

Frente al conocimiento del caso, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba sacaron un comunicado donde confirmaron que la Justicia dio inicio a una pesquisa. “La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido. Por el momento no hay detenidos”, destaca el escrito.

Otro juicio en Córdoba por el asesinato de bebés

La Cámara Séptima del Crimen confirmó el cronograma final del juicio que investiga las muertes y ataques seriales a 13 recién nacidos en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. De ellos, cinco niños fallecieron y otros ocho sobrevivieron. De este modo, anunció cuándo se conocerá el veredicto para la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, y el resto de los acusados.

El proceso judicial busca esclarecer responsabilidades de lo ocurrido entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. Agüero es la principal acusada por los ataques: la enfermera se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los pequeños. Las negativas a las autopsias y los maltratos físicos y psicológicos son comentarios corrientes entre los testigos y los familiares de las víctimas, al tiempo que la justicia busca certificar el rol de cada uno de los acusados.