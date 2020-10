Gimnasios se oponen a cerrar sus puertas tras las medidas del Gobernador de Córdoba.

La situación en el país en torno al coronavirus es compleja. En diferentes provincias que hasta hace unos meses no tenían demasiados casos, se dispararon los contagios. Córdoba se encuentra en una situación muy crítica, en la que hay más de 50.262 positivos y más de 590 fallecidos. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 79,2%. Estas cifras, sin dudas, generaron alerta en el gobernador Juan Schiaretti, que ayer confirmó que habrá más restricciones.

Schiaretti comunicó que, a partir de este lunes 12 de octubre, habrá seis departamentos de la provincia (capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y San Martín) que pasarán a fase 1 durante un plazo de 14 días. Además, resaltó que quedarán automáticamente inhabilitados natatorios, gimnasios, escuelas de danzas y teatros, academias presenciales de idiomas, centros de formación profesional y academias de oficios presencial, cultos religiosos, autocines, reuniones familiares y sociales.

"Las medidas se adoptan en el marco de la decisión del Gobierno nacional, anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, que impone restricciones en 18 provincias, entre ellas, en esos seis departamentos de Córdoba", sentenció Schiaretti. Y pidió por favor que toda la gente de la provincia tenga en contexto la difícil situación: "Hoy más que nunca precisamos el empeño de todos para combatir la pandemia. A pesar de todo el esfuerzo que hace nuestro sistema de salud, tanto público como privado, los casos no paran de aumentar. Más allá del tremendo esfuerzo que hacen nuestro equipos de salud, lo que precisa Córdoba es que haya responsabilidad social para enfrentar con más éxito la pandemia”.

Un médico asiste a un paciente con coronavirus.

Sin embargo, la medida no fue tomada de buena manera. De hecho, hubo varios trabajadores de natatorios y gimnasios que se opusieron y ya advirtieron que no cesarán con sus actividades. Con diferentes publicaciones que hicieron en las redes sociales, se hicieron escuchar avisando que no respetarán las medidas del gobierno provincial.

La Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC) indicó que continuarán con las puertas abiertas debido a la crisis económica que están viviendo por la pandemia de COVID-19. En tanto, José Sosa -Presidente de la Cámara de Natatorios de Córdoba se manejó de la misma manera y realizó una publicación en su cuenta de Instagram, con un mensaje muy claro: "Cada dueño estará en la puerta de cada natatorio abierto defendiendo nuestra fuente laboral".