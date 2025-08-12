Córdoba: tras un megaoperativo que incluyó 80 allanamientos, cayó una banda que robaba a fleteros

La Policía de Córdoba detuvo al menos a cuatro sospechosos durante un amplio operativo en distintos sectores de la Capital, con más de 80 órdenes de allanamiento en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad. Parte de los procedimientos están vinculados a hechos de robo calificado cometidos bajo una modalidad que tenía como blanco a fleteros.

Al menos siete trabajadores del sector de transporte de cargas denunciaron en las últimas horas haber sido víctimas de robos con un método tan violento como novedoso. Los delincuentes contactaban previamente al conductor, lo abordaban y, mediante amenazas, lo obligaban a realizar transferencias de dinero.

Los casos, registrados tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, encendieron las alarmas de las fuerzas de seguridad y pusieron en marcha un operativo especial que terminó este martes con múltiples allanamientos.

Según relataron las víctimas, todo comenzaba con un pedido aparentemente inocente: un cliente los contactaba para trasladar una motocicleta liviana con supuestas averías. La cita se fijaba en zonas céntricas o de gran circulación, donde el trabajo no parecía implicar riesgos. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una emboscada.

De acuerdo a lo detallado por el medio La Voz, los fleteros aceptaban el viaje y emprendían el traslado, eran guiados hasta sectores de la zona oeste capitalina, especialmente en Villa Los Filtros y Villa La Tela. Allí, en calles poco transitadas, se producía el quiebre de la historia: una orden inesperada de doblar “ahí nomás” terminaba con la víctima en un escenario hostil.

Según reconstruyeron los investigadores, los conductores eran golpeados y amenazados sin miramientos. En al menos uno de los casos, un arma de fuego fue exhibida para intimidar. No obstante, lo más llamativo era lo que venía después: en lugar de llevarse objetos de valor o el vehículo, los asaltantes sacaban un teléfono celular y exigían transferencias inmediatas de dinero. “También se reportaron ataques similares en Tanti y Alta Gracia, lo que alimenta la hipótesis de que el grupo delictivo tenía un radio de acción amplio y movilidad para elegir a sus blancos”, explicaron agentes policiales.

La investigación no está cerrada. Lo que se busca ahora desentrañar es de qué manera usaban cuentas de billeteras virtuales que administraban, aunque no serían propias e identificables. Las fuerzas de seguridad señalaron que, en algunos casos, la violencia física fue severa, y que las víctimas quedaron tan atemorizadas que, en un principio, dudaron en denunciar por temor a represalias.

Robos a fleteros en Córdoba: delincuentes usaban el QR y transferencias

“Les ordenaban enviarles plata por QR o por un alias de billetera virtual. Así lograban quedarse con cifras importantes en pocos minutos”. Con estas frases, y sin abandonar el asombro, fuentes de la investigación explicaron al mismo medio en qué consistía la maniobra delictiva.

Si bien en algunos casos también se llevaban los celulares, las billeteras e intentaban quedarse con los Rastrojeros, inclusive acudiendo a la crueldad, lo que más inquietó a los pesquisas fue el ingenio criminal para adaptar una maniobra delictiva a nuevas formas de pago digital.

La fiscala de instrucción Andrea Martin, a cargo de la causa, recibió los primeros informes y ordenó un amplio operativo para dar con los responsables. Este martes, dos jóvenes fueron detenidos e imputados por “robo calificado”, mientras que las pesquisas continúan para determinar si actuaban solos o integraban una organización mayor.

“Acabamos de detener a los primeros sospechosos. Tenemos registrados siete hechos. Los citaban, los llevaban a Los Filtros o a La Tela, y ahí los apretaban para que les hicieran transferencias. Es una modalidad nueva, por eso pusimos tanto foco en esta investigación. No se descarta que haya más implicados”, explicaron fuentes con acceso a la causa.